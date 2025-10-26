Чужие ценности: опрос показал, как на самом деле жители Латвии относятся к празднованию Хэллоуина

Те, кто решил не отмечать Хэллоуин, чаще всего объясняли это тем, что традиции этого праздника им неинтересны — так ответили 47% опрошенных. Ещё 46% не считают Хэллоуин настоящим праздником, 35% не празднуют его, потому что этого не делают их семья или друзья, а 5% признались, что просто не знают традиций Хэллоуина.