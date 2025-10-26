Чужие ценности: опрос показал, как на самом деле жители Латвии относятся к празднованию Хэллоуина
31 октября 73% жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин, тогда как 19% собираются это сделать. Ещё 8% жителей пока не решили, будут ли они участвовать в праздничных мероприятиях, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные интернет-технологической и исследовательской компании SIA “Gemius Latvia”.
Среди тех, кто собирается отмечать Хэллоуин, 47% планируют надеть маски или костюмы и пойти выпрашивать сладости, 46% намерены украсить своё жилище, а 27% — посетить мероприятия, посвящённые празднику. При этом 26% отметили, что главным образом праздновать будут их дети, а 15% проведут Хэллоуин в кругу близких — устроят тематическую вечеринку или отправятся в гости.
Другие респонденты указали, что будут раздавать сладости, нарядятся в костюмы на работе, смотреть фильмы ужасов, а некоторые отметят в этот день другие праздники — например, день рождения или именины.
Те, кто решил не отмечать Хэллоуин, чаще всего объясняли это тем, что традиции этого праздника им неинтересны — так ответили 47% опрошенных. Ещё 46% не считают Хэллоуин настоящим праздником, 35% не празднуют его, потому что этого не делают их семья или друзья, а 5% признались, что просто не знают традиций Хэллоуина.
Другие участники опроса указали, что не отмечают Хэллоуин по религиозным причинам, некоторым он просто неинтересен или не нравится, а часть респондентов считает, что это не латвийский праздник. Некоторые перестали его праздновать, потому что сами или их дети стали слишком взрослыми для этого.
Активнее всего в праздновании Хэллоуина собираются участвовать жители пригорода Риги — 28%, тогда как в самой Риге этот праздник отметят 24%, в Видземе — 16%. Реже всего Хэллоуин празднуют в Латгалии — 80% опрошенных там заявили, что не будут его отмечать; в Видземе таких 78%, а в Земгале и Курземе — 77%.
В опросе приняли участие 1659 интернет-пользователей Латвии.