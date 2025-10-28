Единые цены на лекарства в Латвии не появятся: Минздрав не видит в этом пользы

Для оценки фактической ситуации Инспекция здравоохранения провела мониторинг цен в четырех регионах Латвии и в Риге. В ходе анализа выбранных нерегулируемых лекарств было установлено, что их средняя цена существенно не отличается: в небольших городах - 9,937 евро, за пределами городов - 9,944 евро, в Риге - 9,989 евро. Разница в ценах по регионам не превышала 5%. Аптеки в основном применяют максимальную наценку, поэтому цены значительно не отличаются в зависимости от местоположения. Различия чаще всего связаны с закупочными ценами на остатки товаров. В редких случаях, когда лекарства были дешевле, это наблюдалось в независимых аптеках.