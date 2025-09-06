Звонок из аптеки разрушил два брака: мужчина во всем винит фармацевтов

Это произошло в китайской провинции Гуандун. Мужчина отправился в местную аптеку, где за 15,8 юаня (около двух евро) купил противозачаточные таблетки. Однако позже сотрудники аптеки заметили, что оплата не прошла, и попытались связаться с покупателем по номеру телефона, зарегистрированному в клиентской карте. К несчастью, этот номер оказался привязан к его жене.