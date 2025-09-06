Звонок из аптеки разрушил два брака: мужчина во всем винит фармацевтов
Женатый мужчина планирует судиться с аптекой. По его мнению, именно сотрудники аптеки виноваты в том, что вскрылась его измена, в результате чего брак распался.
Это произошло в китайской провинции Гуандун. Мужчина отправился в местную аптеку, где за 15,8 юаня (около двух евро) купил противозачаточные таблетки. Однако позже сотрудники аптеки заметили, что оплата не прошла, и попытались связаться с покупателем по номеру телефона, зарегистрированному в клиентской карте. К несчастью, этот номер оказался привязан к его жене.
Когда она спросила, что муж покупал в аптеке, фармацевт честно ответил – противозачаточные таблетки. Так обман мужа был раскрыт. «Теперь моя жена все знает, и обе семьи на грани распада. Я хочу выяснить, несет ли аптека какую-то ответственность?» – написал мужчина в жалобе, опубликованной в соцсети Weibo. Свои слова он подтвердил чеком, скриншотами переписки и даже полицейским отчетом.
Мужчина намерен судиться с аптекой за нарушение конфиденциальности. Однако, по мнению юристов, его шансы на успех крайне малы. «Измена мужа является основной причиной развода. За свои поступки он должен отвечать сам», – заявил директор юридической фирмы Henan Zejin Фу Дцзян в интервью журналу Elephant News.
Он добавил, что очень трудно доказать, что именно звонок сотрудников аптеки стал причиной развода. «С учетом ситуации действия сотрудников выглядят обоснованными – они просто пытались связаться с клиентом и не планировали разглашать конфиденциальную информацию», – отметил адвокат.
Этот случай в Китае вызвал широкую дискуссию о приватности, супружеском доверии и ответственности аптек. Многие комментаторы считают, что мужчине стоит задуматься о себе и оценить собственные поступки, а не обвинять других.