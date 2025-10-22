Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 21:16
Хотели - получили! Жители Царникавы добились открытия круглосуточной аптеки
В сентябре 2024 года самоуправление получило предложение рассмотреть вопрос об открытии в Царникаве аптеки общего типа с круглосуточным режимом работы. В октябре была проведена опрос жителей, чтобы выяснить, насколько это необходимо.
Результаты оказались однозначными: 87% опрошенных, в том числе столько же жителей самого Царникавского посёлка, поддержали идею открытия аптеки, работающей 24 часа в сутки.
Учитывая результаты опроса, дума поддержала инициативу и обратилась в Государственное агентство по контролю лекарств с просьбой утвердить открытие такой аптеки в Царникаве. Агентство подтвердило возможность её создания, поэтому там появилась аптека BENU.
На сегодняшний день в Адажском крае работает восемь аптек: четыре — в Адажи, две — в Царникаве, по одной — в Балтэзерсе и Кадаге. С открытием новой аптеки в крае теперь действуют две круглосуточные аптеки.