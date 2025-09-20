Снижение цен не помогло? Жители Латвии идут за лекарствами не в местные аптеки, а едут к соседям
Покупка лекарств за рубежом становится всё более популярной среди жителей Латвии. После внедрения системы электронных рецептов в соседних странах этот показатель растёт, и аптечные владельцы опасаются, что из-за разницы в НДС люди будут ещё чаще покупать медикаменты за границей.
С марта прошлого года жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства за рубежом: в Литве, Эстонии, Польше, Чехии и некоторых частях Испании. Они пользуются этой возможностью всё чаще, сообщает LSM.lv.
В этом году до сентября 1668 электронных рецептов были использованы за пределами Латвии. Это на 176 рецептов больше, чем в прошлом году.
«Это вполне закономерно, потому что любая новая услуга, которая вводится, возможно, в первый год только начинает работать, люди постепенно узнают об этой возможности, а затем начинают использовать её более активно. Так что рост положительный. В этом году мы видим, что жители Латвии чаще используют электронные рецепты за рубежом, и наоборот», — сказала представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова.
Статистика показывает, что чаще всего жители Латвии покупают лекарства в Эстонии, и только потом идёт Литва.
«Это наши две ближайшие соседние страны. Жители чаще проводят там своё свободное время, а те, кто живёт в приграничных районах, склонны ездить за границу за покупками, в том числе посещать аптеки», — отметила Горшкова.
Владельцы аптек не видят особых изменений, но не отрицают, что, когда система только вводилась, это вызывало у них опасения. Если в Латвии налог на добавленную стоимость на лекарства составляет 12%, то в Литве — всего 5%. Однако после введения реформы цен на лекарства медикаменты стали дешевле — средняя цена снизилась на 13%.
В свою очередь, глава Латвийского аптечного общества Агнесе Ритене рассказала, что «сейчас цены на лекарства, особенно в сегменте от 10 евро и выше, стали для населения более дешёвыми и доступными, даже с учётом оплаты услуг фармацевта». «Я думаю, что это определённо снижает желание куда-то ехать, тратить время и деньги на покупку лекарств в другом месте. Если нет каких-то совершенно других причин, я действительно не вижу смысла ехать куда-то ещё», — сказала Ритене.
Следующими странами, где жители Латвии смогут получить лекарства по рецепту, станут Хорватия и Финляндия. К 2029 году все страны-члены Европейского союза должны будут обеспечить трансграничный обмен основными данными о здоровье и данными по рецептам.