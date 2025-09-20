Снижение цен не помогло? Жители Латвии идут за лекарствами не в местные аптеки, а едут к соседям

В свою очередь, глава Латвийского аптечного общества Агнесе Ритене рассказала, что «сейчас цены на лекарства, особенно в сегменте от 10 евро и выше, стали для населения более дешёвыми и доступными, даже с учётом оплаты услуг фармацевта». «Я думаю, что это определённо снижает желание куда-то ехать, тратить время и деньги на покупку лекарств в другом месте. Если нет каких-то совершенно других причин, я действительно не вижу смысла ехать куда-то ещё», — сказала Ритене.