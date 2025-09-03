Дорогие лекарства подешевели, дешевые - подорожали. Что делать дальше - может, восстановить государственные аптеки?

Глава Ассоциации аптек Латвии Агнесе Ритене также считает главным результатом снижение средней цены: «В этой модели пациенты выигрывают именно за счёт снижения цен. Если препарат стоил выше 7 или 10 евро, то теперь он дешевле, потому что наценка у дистрибьюторов и аптек меньше. Даже учитывая плату за рецепт, всё равно выгода сохраняется. И чем дороже лекарство, тем ощутимее экономия для пациента с 1 января. Важно также, что министерство хотело подчеркнуть: аптека занимается не только продажей лекарств, но и консультированием».