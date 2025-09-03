Дорогие лекарства подешевели, дешевые - подорожали. Что делать дальше - может, восстановить государственные аптеки?
По данным Минздрава, средняя цена на лекарства за последние полгода снизилась на 13%, и это ощутили прежде всего те, кто покупает более дорогие медикаменты. Однако для части пациентов, использующих только дешёвые препараты, цены выросли из-за наценки аптек и дистрибьюторов. В Сейме обсуждают, стоит ли отменять плату за рецепт и нужно ли пересматривать всю аптечную систему.
По данным Минздрава, цены на лекарства за последние полгода снизились в среднем на 13%. Больше всего это ощутили пациенты, покупающие более дорогие препараты — дороже пяти евро, пишет LSM.lv.
Согласно статистике, около 90% пациентов используют как дешёвые, так и дорогие лекарства, и в целом оказались в выигрыше. Лишь 8% приобретают только дешёвые препараты, где возможен рост стоимости упаковки. Тем не менее министерство считает, что этот рост компенсируется значительным снижением цен на дорогие лекарства.
Представитель Минздрава Инесе Каупере подчеркнула, что главное достижение реформы — это снижение цен. Анализ ТОП-50 медикаментов показал: средняя цена упаковки в прошлом году составляла 10,10 евро, а в этом году — 8,80 евро, то есть снижение составило примерно 13%. Лекарства стоимостью до 5 евро подорожали — максимум на 90 центов — из-за наценки оптовиков и аптек.
Глава Ассоциации аптек Латвии Агнесе Ритене также считает главным результатом снижение средней цены: «В этой модели пациенты выигрывают именно за счёт снижения цен. Если препарат стоил выше 7 или 10 евро, то теперь он дешевле, потому что наценка у дистрибьюторов и аптек меньше. Даже учитывая плату за рецепт, всё равно выгода сохраняется. И чем дороже лекарство, тем ощутимее экономия для пациента с 1 января. Важно также, что министерство хотело подчеркнуть: аптека занимается не только продажей лекарств, но и консультированием».
Полный электронный учёт рецептов показала, что в среднем 30 000 пациентов (18% в месяц) получают шесть и более рецептов. Для таких людей плата за фармацевтическую услугу ощущается особенно.
На сайте Manabalss.lv за отмену этой платы собрано более 26 000 подписей. Ассоциация аптек, в свою очередь, настаивает, что эта плата жизненно важна для поддержания работы аптек. Пока комиссия решение по этому вопросу не приняла. Министерство здравоохранения пообещало вернуться к нему в феврале в информационном отчёте о ходе реформы.
Подводя итоги заседания, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш отметил, что реформа движется в правильном направлении, однако по отдельным вопросам ещё нужны разъяснения министерства.
В ходе дискуссии также прозвучало мнение, что в Латвии слишком много аптек, что может влиять на формирование цен, поэтому следовало бы рассмотреть восстановление государственной аптечной сети. Однако комиссия решила пока не вмешиваться в реформу. Депутаты поручили фармацевтической отрасли до конца года провести опрос удовлетворённости пациентов, чтобы затем оценить, нужны ли дополнительные улучшения.