Танки "Абрамс" на учениях в Латвии.
В мире
Сегодня 21:21
Находящиеся в Эстонии американские танки "Абрамс" проехались в сотнях метров от границы РФ
В субботу, 3 января, приуроченные к 106-й годовщине перемирия в Освободительной войне мероприятия в Нарве завершились парадом военной техники. Об этом сообщает rus.err.ee.
На Петровской площади в Нарве состоялось торжественное построение с участием сотен военнослужащих 1-й Пехотной бригады Сил обороны Эстонии.
В торжестве помимо эстонских военных и представителей различных госведомств приняли участие также союзники из Великобритании, США и Франции. После построения все желающие могли ознакомиться с оружием и техникой силовых структур. В числе прочего можно было увидеть боевые танки союзников Challenger и Abrams.