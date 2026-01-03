Находящиеся в Эстонии американские танки "Абрамс" проехались в сотнях метров от границы РФ

В торжестве помимо эстонских военных и представителей различных госведомств приняли участие также союзники из Великобритании, США и Франции. После построения все желающие могли ознакомиться с оружием и техникой силовых структур. В числе прочего можно было увидеть боевые танки союзников Challenger и Abrams.