Еще одно убийство украинского беженца: в Дублине 17-летнего юношу зарезал ровесник из-за яичницы с беконом
В ирландском Дублине произошла шокирующая трагедия — 17-летний украинец Вадим Давиденко, недавно прибывший в страну, был зверски убит своим сверстником из Сомали. По предварительным данным, конфликт между подростками вспыхнул на бытовой почве — из-за еды.
Инцидент произошёл утром 15 октября в центре для несовершеннолетних беженцев Grattan Wood, который находится под управлением ирландского государственного агентства Tusla (по делам детей и семей). Здесь временно проживают подростки, прибывшие в Ирландию без сопровождения взрослых. По данным ирландских СМИ, Вадим готовил завтрак — яичницу с беконом. Его сосед по кухне, 17-летний выходец из Сомали, возмутился тем, что тот использует свинину, что противоречит его религиозным убеждениям. Словесная перепалка быстро переросла в яростную ссору, в ходе которой сомалиец схватил кухонный нож и напал на Вадима.
Журналист Стивен Хэнд сообщил, что нападение было особенно жестоким: «Парень из Сомали набросился на украинца с ножом и нанес множество ударов. У Вадима были ранения рук, головы и груди — он пытался защищаться. По словам следователей, сцена преступления была ужасающе кровавой».
После нападения подозреваемый попытался атаковать еще одного жильца и сотрудницу центра, которая пыталась его остановить. Женщина получила ножевое ранение. Затем сомалиец заперся в ванной, где его позже задержала полиция. При аресте он держал окровавленный нож и не оказывал сопротивления. Полицейские применили перцовый баллончик.
На кухне правоохранители обнаружили тело Вадима Давиденко. Парень был родом из Киева. По словам друзей семьи, он прилетел в Ирландию всего за несколько дней до трагедии, мечтая поступить в университет и изучать кибербезопасность. Родители остались в Украине, а старший брат служит в ВСУ. «Он был очень добрым, справедливым и заботливым. Несколько месяцев ухаживал за больной бабушкой, мечтал учиться и помогать родным», — вспоминают близкие. Ему должно было исполниться 18 лет 1 ноября. Семья решила отправить его за границу немного раньше, чтобы избежать возможных ограничений на выезд для совершеннолетних.
😔 17-річний Вадим Давиденко, який отримав несумісні з життям ножові поранення, був в Ірландії лише 4 дні. Він прибув до країни, щоб здобути світу в IT та повернутися в Україну для служби у кібервійську.https://t.co/geBR7YBhiP— NV (@tweetsNV) October 18, 2025
Сразу после трагедии премьер-министр Ирландии и представители правительства выразили соболезнования семье погибшего и украинской общине. Ирландские власти взяли на себя расходы по репатриации тела Вадима в Украину. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Ирландские СМИ называют инцидент «трагедией, которая обнажила проблемы интеграции несовершеннолетних мигрантов и культурных различий в центрах для беженцев».
17-летнему сомалийцу было предъявлено официальное обвинение в убийстве. Он предстал перед Дублинским окружным судом 18 октября. Из-за несовершеннолетнего возраста его имя не разглашается. Суд постановил оставить его под стражей в следственном изоляторе для подростков Оберстаун и назначил ему психиатрическое обследование.
Это не первый случай нападения на украинцев за границей. В августе в США чернокожий рецидивист без причины напал в поезде и смертельно ранил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.