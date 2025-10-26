Еще одно убийство украинского беженца: в Дублине 17-летнего юношу зарезал ровесник из-за яичницы с беконом

На кухне правоохранители обнаружили тело Вадима Давиденко. Парень был родом из Киева. По словам друзей семьи, он прилетел в Ирландию всего за несколько дней до трагедии, мечтая поступить в университет и изучать кибербезопасность. Родители остались в Украине, а старший брат служит в ВСУ. «Он был очень добрым, справедливым и заботливым. Несколько месяцев ухаживал за больной бабушкой, мечтал учиться и помогать родным», — вспоминают близкие. Ему должно было исполниться 18 лет 1 ноября. Семья решила отправить его за границу немного раньше, чтобы избежать возможных ограничений на выезд для совершеннолетних.