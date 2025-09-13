Илон Маск обещает миллион долларов на создание муралов в память об убитой в США украинской беженке
Миллионеры из мира технологий в США предлагают деньги на создание мемориальных настенных росписей (муралов) в память об украинской беженке Ирине Заруцкой, которая была жестоко убита в метро в Северной Каролине.
Глава и основатель компании Intercom Иоган Макбейн пожертвовал 500 тысяч долларов для того, чтобы в разных городах США появились настенные росписи с портретом 23-летней Ирины Заруцкой. «Я предлагаю 500 тысяч долларов, разделив их на гранты по 10 тысяч, чтобы в разных городах США был нарисован портрет Ирины Заруцкой», — написал Макбейн на платформе X.
Этот призыв привлек внимание миллиардера и технологического предпринимателя Илона Маска, который объявил, что пожертвует еще один миллион долларов на эту цель. По словам источника, работающего над инициативой, сейчас ведутся переговоры с более чем 1000 художников по всей стране, чтобы выбрать тех, кто будет создавать росписи.
Ранее сообщалось, что весь мир потрясла новость об убийстве 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине, США. Случайный пассажир, сидевший за девушкой в вагоне метро, внезапно достал нож и трижды ударил ее в шею.
Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка входит в вагон метро и садится на место перед темнокожим мужчиной с дредами. Он видит ее перед собой и, хотя между ними не происходит никакого конфликта, через некоторое время достает нож. Еще через мгновение злоумышленник встает и наносит три удара ножом в шею сидевшей перед ним девушке. После этого, посколько другие люди в вагоне не поняли, что произошло убийство, он, держа в руках нож с капающей кровью, покидает место преступления. Несмотря на быструю реакцию полиции, Заруцкая была объявлена мертвой на месте.
Вскоре после нападения на месте происшествия был задержан 34-летний Декарлос Браун, ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени. Полиция подтвердила, что Браун и Заруцкая ранее не были знакомы. Судебные документы показывают, что у Брауна с 2011 года длинная история арестов, включая обвинения в тяжкой краже, вооруженном ограблении и угрозах, однако большинство из них были сняты. Браун — бездомный.