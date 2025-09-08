Ужасное преступление в метро попало на видео: мужчина беспричинно убил украинскую беженку
Видеокамеры зафиксировали трагическое убийство 23-летней украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине в США, когда случайный попутчик, сидевший позади девушки в вагоне метро, внезапно достал нож и трижды ударил ее в шею.
Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка входит в вагон метро и садится на место перед темнокожим мужчиной с дредами. Он просыпается, видит ее перед собой и, хотя между ними не происходит никакого конфликта, через некоторое время достает нож. Еще через мгновение злоумышленник встает и наносит три удара ножом в шею сидевшей перед ним девушке. После этого, посколько другие люди в вагоне не поняли, что произошло убийство, он, держа в руках нож с капающей кровью, покидает место преступления.
Watch the full shocking footage from just a day ago showing Decarlos Brown Jr. b**tally carrying out an unprovoked attack on Ukrainian war refugee Iryna Zarutska in Charlotte, North Carolina.— NOVEXA (@Novexa24) September 7, 2025
Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/oWyJgrpfCw
Несмотря на быстрый приезд полицейских, Заруцкая была объявлена мертвой на месте происшествия.
Вскоре после нападения на месте происшествия был задержан 34-летний Декарлос Браун, который был доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени. Полиция подтвердила, что Браун и Заруцкая ранее не были знакомы. Судебные документы показывают, что у Брауна с 2011 года длинная история арестов, включая обвинения в тяжкой краже, вооруженном ограблении и угрозах, однако большинство из них были сняты. Браун — бездомный.
Заруцкая недавно переехала в США, надеясь избежать насилия и разрушений, вызванных вторжением России в Украину. Родные говорят, что она мечтала о новой и более безопасной жизни. Ее смерть стала невосполнимой утратой для семьи, которая теперь столкнулась с внезапной трагедией. В ответ на случившееся была создана кампания на GoFundMe для поддержки родственников Заруцкой, особенно ее сестры Валерии. Кампания получила широкую поддержку, собрав более 12 000 долларов на покрытие непредвиденных расходов и помощь в это трудное время.