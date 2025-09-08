Ужасное преступление в метро попало на видео: мужчина беспричинно убил украинскую беженку

Преступление произошло поздно вечером в скоростном трамвае города Шарллотт (по другим данным — в метро) и попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как девушка входит в вагон метро и садится на место перед темнокожим мужчиной с дредами. Он просыпается, видит ее перед собой и, хотя между ними не происходит никакого конфликта, через некоторое время достает нож. Еще через мгновение злоумышленник встает и наносит три удара ножом в шею сидевшей перед ним девушке. После этого, посколько другие люди в вагоне не поняли, что произошло убийство, он, держа в руках нож с капающей кровью, покидает место преступления.