В трагедии с убийством украинки в метро Северной Каролины Трамп обвинил... демократов

фото: AP/Scanpix
Дональд Трамп знает, кто во всем виноват.
Отдел новостей

Otkrito.lv

Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в метро, резко раскритиковав Демократическую партию и возложив на нее политическую ответственность за случившееся.

В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Я видел ужасное видео с красивой молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, спасаясь от жестокой войны в Украине, и просто ехала в метро в Шарлотте, где ее жестоко атаковал психически больной человек. Преступник оказался хорошо известным рецидивистом, которого ранее арестовывали и отпускали под cashless bail (беззалоговое освобождение) в январе, всего 14 раз. Какого черта он вообще делал в поезде и на улицах? Такие преступники должны сидеть в тюрьме».

фото: Скриншот видео
Девушка получила несколько ножевых ранений от незнакомца и вскоре умерла.
По словам американского президента, трагедия стала результатом мягкой политики демократов в отношении преступников: «Кровь этой невинной женщины буквально стекает с ножа убийцы, и теперь ее кровь — на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и “псевдосенатора” Роя Купера».

Трамп подчеркнул, что «каждому штату нужны закон и порядок, и только республиканцы могут это обеспечить». Кроме того, он выразил возмущение отсутствием широкого освещения трагедии в американских СМИ: «Где возмущение со стороны ведущих СМИ по поводу этой ужасной трагедии?»

При этом Трамп не уточнил, какая именно связь существует между политикой демократов и решением суда выпустить преступника на свободу.

Украинка, приехавшая в США в поисках безопасного места, была убита в поезде на станции East/West Boulevard в городе Шарлотт. Правоохранительные органы сообщили, что преступление совершил 34-летний бездомный Декарлос Браун. Согласно судебным документам, он уже неоднократно привлекался к ответственности с 2011 года — за кражи, ограбления с применением оружия и угрозы.

