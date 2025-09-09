В трагедии с убийством украинки в метро Северной Каролины Трамп обвинил... демократов
Президент США Дональд Трамп отреагировал на убийство украинской беженки в метро, резко раскритиковав Демократическую партию и возложив на нее политическую ответственность за случившееся.
В социальной сети Truth Social Трамп написал: «Я видел ужасное видео с красивой молодой украинской беженкой, которая приехала в Америку, спасаясь от жестокой войны в Украине, и просто ехала в метро в Шарлотте, где ее жестоко атаковал психически больной человек. Преступник оказался хорошо известным рецидивистом, которого ранее арестовывали и отпускали под cashless bail (беззалоговое освобождение) в январе, всего 14 раз. Какого черта он вообще делал в поезде и на улицах? Такие преступники должны сидеть в тюрьме».
По словам американского президента, трагедия стала результатом мягкой политики демократов в отношении преступников: «Кровь этой невинной женщины буквально стекает с ножа убийцы, и теперь ее кровь — на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму, включая бывшего опозоренного губернатора и “псевдосенатора” Роя Купера».
Трамп подчеркнул, что «каждому штату нужны закон и порядок, и только республиканцы могут это обеспечить». Кроме того, он выразил возмущение отсутствием широкого освещения трагедии в американских СМИ: «Где возмущение со стороны ведущих СМИ по поводу этой ужасной трагедии?»
При этом Трамп не уточнил, какая именно связь существует между политикой демократов и решением суда выпустить преступника на свободу.
Watch the full shocking footage from just a day ago showing Decarlos Brown Jr. b**tally carrying out an unprovoked attack on Ukrainian war refugee Iryna Zarutska in Charlotte, North Carolina.— NOVEXA (@Novexa24) September 7, 2025
Follow: @Novexa24 pic.twitter.com/oWyJgrpfCw
Украинка, приехавшая в США в поисках безопасного места, была убита в поезде на станции East/West Boulevard в городе Шарлотт. Правоохранительные органы сообщили, что преступление совершил 34-летний бездомный Декарлос Браун. Согласно судебным документам, он уже неоднократно привлекался к ответственности с 2011 года — за кражи, ограбления с применением оружия и угрозы.