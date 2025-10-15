Два года в железной клетке: пара похищенных на фестивале "Нова" в Израиле снова вместе
32-летний Авинатан Ор, похищенный на фестивале «Нова» вместе со своей девушкой Ноа Аргамани, которую освободили из плена ХАМАС летом 2024 года, больше на заложник. Два года Авинатан провел в плену в нечеловеческих условиях.
Одним из самых запоминающихся свидетельств ужасного 7 октября 2023 года дня стала видеозапись, где видно, как Ноа Аргамани силой разлучают с ее парнем Авинатаном в момент атаки террористов ХАМАС и вывозят в сектор Газа.
Только в марте 2025 года поступил первый сигнал жизни от Авинатана, и Ноа, которую осободили в ходе военной операции 8 июня 2024 года, написала тогда в соцсетях: "Пока Авинатан не вернется, мое сердце остается в плену".
Израильский сайт Vesty.co.il описывает то, как Авинатан провел эти два года. Отец Авинатана, Ярон Ор, рассказал в интервью, что весь последний год и даже больше его сын был прикован к решетке внутри клетки высотой около 1,80 метра и длиной чуть больше матраса, на котором он спал. По его словам, ранее Авинатан, ростом почти два метра, содержался в немного большем помещении, но тоже за решеткой и без возможности свободно передвигаться.
"Его не морили голодом, но еда была скудной, - сказал отец. - Он очень похудел. Вокруг были охранники, близкие которых погибли при ударах ЦАХАЛ, и я считаю, что это просто чудо, что на него не нападали, кроме одного случая, когда он пытался сбежать".
После попытки побега условия плена стали хуже, и заключенного избивали. Отец пояснил, что, несмотря на отсутствие точных деталей, сын составил план побега, когда находился в туннеле, и попытался выйти оттуда. "Он рассказывает это постепенно, мы не расспрашиваем специально", - объяснил он.
Ярон подчеркнул, что в течение всего плена его сын содержался один в туннелях, без других израильских заложников, "без книг и вообще без ничего". По словам отца, "в какой-то момент ему дали кубик Рубика - кроме него, у него ничего не было. Я не знаю, как он сохранил рассудок, это чудо".
Авинатан почти не знал, что происходит в Израиле, и получал лишь разрозненную информацию от захватчиков, которые много раз его обманывали. Например, они сообщили ему, что его подруга Ноа освобождена из плена, в то время как она все еще находилась в Газе. "Он понял, что идет война, и думал, что ее надо закончить даже ценой жизней заложников, - сказал отец. - Он не знал масштаба событий 7 октября, только то, что на территорию Израиля проникли террористы. Он сказал премьер-министру, что думал, что останется в плену на годы, что его не освободят, пока война не закончится, и что так и должно быть. Он особенный человек".
"Физически ему нужно прийти в себя, но морально, слава богу, это тот же Авинатан - тот же юмор, та же сила, - подчеркнул отец. - По крайней мере на данный момент кажется, что он не только не изменился, но даже стал сильнее".
Через сутки после освобождения Авинатана Ноа Аргамани опубликовала в Instagram очень трогательный пост с новыми фотографиями их первых моментов вместе - впервые после насильственного разлучения 7 октября.
"Прошло два года с того момента, как я в последний раз видела Авинатана, любовь всей моей жизни. Два года с того дня, когда террористы похитили нас, посадили меня на мотоцикл и разлучили с Авинатаном на глазах у всего мира. С того момента наши пути разошлись. Я находилась в плену с детьми, женщинами и пожилыми, тогда как Авинатан всё это время был в одиночестве. Меня держали в домах, а его — только в туннелях. ХАМАС публиковал видео и доказательства того, что я жива, но об Авинатане долгое время не было никакой информации. Я провела в плену 246 дней, а Авинатан — 738. Меня освободили в ходе спасательной операции, а его — в результате сделки. Но, несмотря ни на что, мы оба вернулись домой и снова воссоединились! Невозможно описать словами весь спектр чувств, которые я испытала, увидев его впервые после столь долгого времени. Каждый из нас много раз смотрел смерти в глаза, и всё же — спустя два года разлуки — мы наконец делаем свой первый совместный шаг в Израиле. Теперь мы можем начать наше восстановление вместе. Путь ещё длинный, мы до конца не осознали всё, что произошло за эти два года, но мы победили. Победили в нашей личной войне — и в войне всего мира, который боролся вместе с нами за этот момент. Пришло время начать наш общий путь", - написала Ноа и поблагодарила за освобождение весь народ Израиля, Армию обороны, американское правительсто и всех людей в мире, которые поддерживали ее в эти темные времена.