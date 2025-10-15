Два года в железной клетке: пара похищенных на фестивале "Нова" в Израиле снова вместе

"Прошло два года с того момента, как я в последний раз видела Авинатана, любовь всей моей жизни. Два года с того дня, когда террористы похитили нас, посадили меня на мотоцикл и разлучили с Авинатаном на глазах у всего мира. С того момента наши пути разошлись. Я находилась в плену с детьми, женщинами и пожилыми, тогда как Авинатан всё это время был в одиночестве. Меня держали в домах, а его — только в туннелях. ХАМАС публиковал видео и доказательства того, что я жива, но об Авинатане долгое время не было никакой информации. Я провела в плену 246 дней, а Авинатан — 738. Меня освободили в ходе спасательной операции, а его — в результате сделки. Но, несмотря ни на что, мы оба вернулись домой и снова воссоединились! Невозможно описать словами весь спектр чувств, которые я испытала, увидев его впервые после столь долгого времени. Каждый из нас много раз смотрел смерти в глаза, и всё же — спустя два года разлуки — мы наконец делаем свой первый совместный шаг в Израиле. Теперь мы можем начать наше восстановление вместе. Путь ещё длинный, мы до конца не осознали всё, что произошло за эти два года, но мы победили. Победили в нашей личной войне — и в войне всего мира, который боролся вместе с нами за этот момент. Пришло время начать наш общий путь", - написала Ноа и поблагодарила за освобождение весь народ Израиля, Армию обороны, американское правительсто и всех людей в мире, которые поддерживали ее в эти темные времена.