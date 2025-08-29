Мурниеце после визита в Израиль: увиденное было ужасающим, санкции против страны не должны применяться
У Израиля есть все права на самооборону, и в случае защиты санкции против него не должны применяться, заявила агентству LETA председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце, комментируя призыв Швеции и Нидерландов к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против Израиля и палестинского движения ХАМАС из-за войны в секторе Газа.
По словам Мурниеце, санкции против Израиля необоснованны, поскольку у государства есть полное право на самооборону, особенно с учётом терактов 7 октября. Она посетила Израиль, где на месте видела места нападений и документальные материалы, отражающие произошедшее, — они, по её словам, были ужасающими и эмоционально тяжёлыми.
Инара Мурниеце также побывала на месте проведения фестиваля Nova, где жестокость нападения проявилась во всей своей беспощадности. По её мнению, нападавшие знали часть жертв, так как некоторые из них ранее работали там. Это свидетельствует об особой жестокости и варварстве, проявившихся в этом нападении. Часть людей до сих пор не возвращена, и ситуация остаётся болезненной, добавила Мурниеце.
Право Израиля на защиту, по её словам, является неоспоримым. При этом организация ХАМАС понесла потери, однако её идеологические корни по-прежнему сохраняются.
Как сообщалось, министры иностранных дел Швеции и Нидерландов в письме верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас призвали ввести точечные санкции против министров израильского правительства и еврейских поселенцев, а также новые санкции против политического руководства ХАМАС.
Министры также потребовали приостановить действие коммерческой части Соглашения об ассоциации ЕС и Израиля, которое предусматривает свободную торговлю в ряде отраслей, включая промышленность и сельское хозяйство. Этот вопрос планируется обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС в Копенгагене в субботу.
В письме, датированном 27 августа, подчёркивается, что «необходимо срочно ввести точечные санкции против израильских экстремистских министров, которые поощряют незаконную деятельность по созданию поселений и активно выступают против переговорного решения о двух государствах, а также нужны дополнительные санкции против насильственных поселенцев».
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард ещё с мая призывала ввести санкции против крайне правых министров в правительстве Израиля, которые подталкивали к аннексии территорий на Западном берегу.
В четверг она в интервью Шведскому общественному радио SR заявила, что цель санкций — осложнить деятельность министров, которые продвигали кампанию по расширению еврейских поселений.
На прошлой неделе Каспар Вельдкамп ушёл в отставку с поста министра иностранных дел Нидерландов после того, как кабинет страны не смог договориться о новых национальных санкциях против Израиля за его тактику ведения войны. Его место занял Рубен Брекельманс.
В письме Стенергард и Брекельманс попросили внешнеполитическую службу ЕС представить дополнительные предложения о том, как усилить давление на ХАМАС, который находится у власти в секторе Газа.