Мурниеце после визита в Израиль: увиденное было ужасающим, санкции против страны не должны применяться

Инара Мурниеце также побывала на месте проведения фестиваля Nova, где жестокость нападения проявилась во всей своей беспощадности. По её мнению, нападавшие знали часть жертв, так как некоторые из них ранее работали там. Это свидетельствует об особой жестокости и варварстве, проявившихся в этом нападении. Часть людей до сих пор не возвращена, и ситуация остаётся болезненной, добавила Мурниеце.