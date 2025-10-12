"Я больше не могу выносить эту боль": выживший после бойни ХАМАС на фестивале Nova покончил с собой спустя два года

Посттравматический стресс, кошмары, тревога и чувство вины не отпускали его. Несмотря на всё, Шалев пытался жить: проходил терапию, участвовал в сообществе Nova Tribe Community, объединяющем выживших и семьи жертв. Он делился своей историей в соцсетях, чтобы почтить память погибших и помочь другим. Совместную с Мапаль пекарню он переименовал в Mapal Cafe, устраивал вечера памяти. «Среди боли и печали я держусь за одно: мы ещё будем танцевать», — писал он год назад.