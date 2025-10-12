"Я больше не могу выносить эту боль": выживший после бойни ХАМАС на фестивале Nova покончил с собой спустя два года
Израильтянин, переживший нападение ХАМАС 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Nova, стал новой жертвой этой трагедии: он покончил с собой спустя несколько дней после второй годовщины атаки.
29-летний Рои Шалев был найден мёртвым в сгоревшей машине недалеко от Нетании вечером в пятницу, вскоре после того, как опубликовал в Instagram прощальное сообщение, сообщают израильские СМИ. Камеры наблюдения засняли, как он заправляет канистру на автозаправке за несколько часов до гибели. В последней записи Шалев написал:
«Простите. Я больше не могу выносить эту боль. Я горю изнутри, и больше не способен это держать. Никогда в жизни я не чувствовал такой боли. Я жив — но внутри я уже мёртв».
Трагедия 7 октября 2023 года навсегда изменила его жизнь. В тот день Шалев был на фестивале Nova возле Реима вместе со своей 26-летней девушкой Мапаль Адам и подругой Гили Соломон. Радость и танцы сменились ужасом, когда боевики ХАМАС начали массовое нападение, убив более 370 человек и взяв 251 заложника.
Когда раздались взрывы, трое попытались уехать, но по дороге встретили окровавленную девушку, предупредившую о боевиках. Они бросили машину и спрятались среди деревьев, а потом — под двумя заброшенными автомобилями. Рои и Мапаль укрылись под одним, Гили — под другим.
Боевики настигли их. Шалев получил два пулевых ранения в спину, пытаясь защитить Мапаль, которую застрелили в упор. Хилли погибла мгновенно. Рои притворился мёртвым и пролежал неподвижно семь часов, даже когда другой отряд боевиков снова открыл огонь. Его нашли живым только вечером израильские военные.
Приблизительно через две недели после 7 октября 2023 года покончила с жизнью его мать. Перед этим она оставила семье записку, в которой написала, что не может выносить страдания и хочет "быть с Мапаль и Гили".
«Я потерял трёх самых дорогих женщин в своей жизни», — говорил он позже.
Посттравматический стресс, кошмары, тревога и чувство вины не отпускали его. Несмотря на всё, Шалев пытался жить: проходил терапию, участвовал в сообществе Nova Tribe Community, объединяющем выживших и семьи жертв. Он делился своей историей в соцсетях, чтобы почтить память погибших и помочь другим. Совместную с Мапаль пекарню он переименовал в Mapal Cafe, устраивал вечера памяти. «Среди боли и печали я держусь за одно: мы ещё будем танцевать», — писал он год назад.
Во вторую годовщину трагедии Шалев оставил пост: «Прошло два года с самого страшного дня моей жизни — и всей страны. Тоска становится сильнее, боль не уходит. Она везде, всегда. В этом году мне ещё больнее, чем в прошлом».
Друзья и участники Nova Tribe называли его человеком огромного сердца, который помогал другим, несмотря на собственную боль. После его смерти сообщество назвало утрату «невосполнимой» и призвало уделять больше внимания психическому здоровью выживших.
Израильские политики также отреагировали. Авигдор Либерман заявил, что тех, кто страдает от травмы, нужно считать героями, а не статистикой. Яир Голан призвал государство и общество не оставлять таких людей в одиночестве и обеспечить им всю возможную помощь.
Атака ХАМАС 7 октября 2023 года стала одной из самых кровавых в истории Израиля: погибло более 1200 человек. Для выживших и их семей эта трагедия остаётся открытой раной — многие до сих пор борются с травмой и потерями.