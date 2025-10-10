Израиль и ХАМАС достигли исторического соглашения об освобождении заложников

Согласно плану, на первом этапе ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль отведёт свои войска к согласованной линии. В секторе Газа по-прежнему находятся 48 заложников, и Израиль сообщил, что 20 из них ещё живы. ХАМАС заявил, что оставшиеся в живых заложники будут обменены примерно на 2000 палестинских заключённых, и обмен произойдёт в первые 72 часа после начала реализации соглашения.