Израиль и ХАМАС достигли исторического соглашения об освобождении заложников
Правительство Израиля утвердило соглашение с палестинской террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, сообщило утром в пятницу канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
В четверг Израиль объявил, что «все стороны» в Египте подписали окончательный проект первого этапа мирного плана между Израилем и ХАМАС.
Утром в пятницу офис Нетаньяху заявил, что правительство «одобрило рамочное соглашение об освобождении всех заложников — как живых, так и погибших».
Нетаньяху столкнулся с сопротивлением со стороны своих крайне правых союзников. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пообещал голосовать против соглашения, считая, что Израиль заплатит «невыносимо высокую цену», освободив сотни палестинских заключённых в обмен на заложников.
После вступления перемирия в силу «армия переместится к жёлтой линии, как указано на картах, и по истечении этого 24-часового периода начнётся 72-часовой промежуток времени, в течение которого все наши заложники будут возвращены в Израиль», — заявила пресс-секретарь правительства в четверг.
Согласно плану, на первом этапе ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль отведёт свои войска к согласованной линии. В секторе Газа по-прежнему находятся 48 заложников, и Израиль сообщил, что 20 из них ещё живы. ХАМАС заявил, что оставшиеся в живых заложники будут обменены примерно на 2000 палестинских заключённых, и обмен произойдёт в первые 72 часа после начала реализации соглашения.
Несмотря на радость от достижения договорённости, многие вопросы в мирном плане, предложенном Дональдом Трампом, остаются нерешёнными — в том числе вопрос о разоружении ХАМАС, на что группировка категорически не согласна. Трамп заявил, что вопрос о разоружении ХАМАС будет рассмотрен во втором этапе мирного плана.