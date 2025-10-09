Президент Израиля: Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за вклад в прекращение войны в Газе.
Президент Израиля Ицхак Герцог в четверг заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за усилия по прекращению войны в секторе Газа. «Нет сомнений, что он заслуживает Нобелевскую премию мира», — написал Герцог на платформе X, назвав возможное соглашение «шансом исправить, исцелить и открыть новый горизонт надежды для нашего региона».
Ночью стало известно, что Израиль и палестинская группировка ХАМАС в ходе переговоров в египетском курорте Шарм-эш-Шейх достигли соглашения о первом этапе мирного плана для Газы. На первом этапе ХАМАС освободит всех заложников, а Израиль отведёт свои войска на согласованную линию.
Недавно, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, Трамп заявил, что с момента возвращения в Белый дом в январе прекратил несколько войн, и выразил мнение, что за это ему следует присудить Нобелевскую премию мира.
Лауреат Нобелевской премии мира этого года будет объявлен в пятницу.
Как сообщают израильские каналы, заложники будут освобождены в воскресенье. Тогда же Трамп прибудет в Израиль и выступит в Кнессете в честь заключения перемирия и осовобождения заложников. Из 48 заложников, до сих пор удерживаемых в Газе, в живых осталось только 20. ХАМАС обещал вернуть и 19 тел, судьба еще 9 тел заложников неизвестна - террористы утвреждают, что "не знют, где они находятся".