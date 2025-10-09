Президент Израиля: Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира

Как сообщают израильские каналы, заложники будут освобождены в воскресенье. Тогда же Трамп прибудет в Израиль и выступит в Кнессете в честь заключения перемирия и осовобождения заложников. Из 48 заложников, до сих пор удерживаемых в Газе, в живых осталось только 20. ХАМАС обещал вернуть и 19 тел, судьба еще 9 тел заложников неизвестна - террористы утвреждают, что "не знют, где они находятся".