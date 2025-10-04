ХАМАС заявил о готовности к миру, Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Газе

В ответе Трампа на ответ ХАМАСа говорилось: "Исходя из заявления, только что опубликованного ХАМАСом, я считаю, что они готовы к долгосрочному МИРУ. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Прямо сейчас это слишком опасно, чтобы сделать это. Мы уже ведем переговоры по деталям, которые еще предстоит согласовать. Речь идет не только о Газе, это о давно желанном МИРЕ на Ближнем Востоке".