ХАМАС заявил о готовности к миру, Трамп потребовал от Израиля прекратить удары по Газе
После ультиматума Дональда Трампа ХАМАС направил ответ, который американский президент расценил как согласие с его планом. Трамп призвал Израиль немедленно прекратить бомбежку Газы, чтобы начать процесс освобождения заложников. Израиль подтвердил готовность к выполнению этого этапа, а Армия обороны Израиля уже сократил военные действия, чтобы не сорвать сделку.
В заявлении ХАМАСа говорится о готовности освободить всех заложников в рамках предложенного обмена и передать управление Газой независимому палестинскому органу. При этом организация не упомянула разоружение и отказ от власти, как требовалось в ультиматуме Трампа, но выразила готовность к переговорам. Несмотря на это, американский президент заявил, что воспринимает ответ как согласие с его инициативой.
В ответе Трампа на ответ ХАМАСа говорилось: "Исходя из заявления, только что опубликованного ХАМАСом, я считаю, что они готовы к долгосрочному МИРУ. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли безопасно и быстро освободить заложников! Прямо сейчас это слишком опасно, чтобы сделать это. Мы уже ведем переговоры по деталям, которые еще предстоит согласовать. Речь идет не только о Газе, это о давно желанном МИРЕ на Ближнем Востоке".
Позже Трамп выступил с видеозаявлением, в котором объявил о "большом дне", хотя признал, что соглашение пока не достигнуто, и сказал, что еще предстоит сформулировать его окончательный текст, намекнув, что в будущих переговорах "все получат справедливое отношение".
В канцелярия премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху отреагировали так: «Мы продолжим работать в полном сотрудничестве с президентом и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем и соответствующими видению президента Трампа».