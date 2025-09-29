Трамп после встречи с премьером Израиля: арабские страны обязались разоружить Газу и ликвидировать военный потенциал ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, 29 сентября, после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в Вашингтоне, что израильский лидер принял его план окончания войны в секторе Газы.
"Мы хорошо работаем вместе, так же как мы оба работаем с другими странами. Только так можно решить эту ситуацию", - добавил президент Соединенных Штатов, выступая в бальном зале Белого дома, передает Vesty.co.il.
"План, который мы представили сегодня, сосредоточен на немедленном прекращении войны, возвращении всех заложников - трудно поверить, когда даже произносишь это, - и создании условий для стабильной безопасности Израиля и палестинского успеха", - сказал Дональд Трамп. И продолжил, обращаясь к Нетаниягу: "Израильские интересы в сфере безопасности будут учтены. Мы хотим помочь вам. Мы будем там с вами".
"Согласно моему плану, арабские и мусульманские страны обязались, во многих случаях письменно, разоружить Газу и быстро ликвидировать военный потенциал ХАМАС и всех других террористических организаций, - сообщил Трамп. - Мы рассчитываем на упомянутые мной и другие страны, которые разберутся с ХАМАС. Я слышу, что ХАМАС тоже хочет, чтобы это произошло, и это хорошо. Если они откажутся, у Израиля есть полная поддержка для уничтожения угрозы".
"В ходе нашей сегодняшней встречи премьер-министр Нетаниягу очень ясно выразил свое противодействие палестинскому государству, и он постоянно напоминает о 7 октября, - продолжил Дональд Трамп. - Я понимаю и уважаю его позицию по многим вопросам, но то, что он делает сегодня, хорошо для Израиля".
"Сейчас люди хотят вернуться к миру, - продолжил президент США. - Они хотят вернуться к нормализации. По правде говоря, некоторые глупые страны признали палестинское государство, но я действительно думаю, что они делают это потому, что они очень устали".
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Катара Мухаммед ат-Тани хочет мира. "Катарцы признают ту критически важную роль, которую они сыграли в качестве посредников. Мы еще не закончили. Нам нужно достучаться до ХАМАСа, но я думаю, что им удастся это сделать", - добавил Трамп.
"Недавно мы провели исторический телефонный разговор в Овальном кабинете с премьер-министром Катара ат-Тани, который действительно приятный человек. У нас был отличный разговор, я был на линии, а Нетаниягу говорил. Это был отличный звонок, - сообщил Трамп. - Я считаю, что он был продуктивным. Это было все, что нужно для успеха. Это было замечательно. Мы договорились запустить официальный трехсторонний механизм между Израилем, Катаром и США".
"ХАМАС пора принять условия плана, который мы представили сегодня, - продолжил президент США. - Сегодня уже другой ХАМАС, не тот, с которым мы имели дело раньше, потому что, вероятно, более 20 000 его членов были убиты. Их руководство было уничтожено трижды". Трамп подчеркнул: "Все сделали свою часть работы и пришли за стол переговоров с добрыми намерениями".
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Я считаю, что сегодня мы делаем решающий шаг как к окончанию войны в Газе, так и к созданию основы для драматического продвижения мира на Ближнем Востоке - и за пределами Ближнего Востока, очень важных мусульманских стран".
Обращаясь к Трампу, Нетаниягу подчеркнул: "Я поддерживаю ваш план по окончанию войны в Газе, который реализует наши военные цели. Он вернет в Израиль всех наших заложников, демонтирует военный потенциал ХАМАСа и его политическое правление и обеспечит, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для Израиля".
К совместному заявлению Трампа и Нетаниягу была приурочена официальная публикация плана Трампа, известного как "21 пункт". Главные направления плана, обнародованного Белым домом: "Война закончится немедленно. Силы ЦАХАЛ отступят к согласованной линии для подготовки к освобождению заложников. В течение этого времени все военные действия, включая воздушные бомбардировки и артиллерийские удары, будут приостановлены, а линии фронта будут заморожены до выполнения условий для полного поэтапного вывода войск".
Согласно плану Трампа, в течение 72 часов после публичного принятия этого соглашения Израилем все живые заложники и тела погибших заложников будут возвращены в Израиль. "После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 заключенных, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, задержанных после резни 7 октября, включая всех задержанных женщин и детей, - сообщили в Белом доме. - В обмен на каждого погибшего израильского заложника Израиль вернет тела 15 жителей Газы".
После освобождения всех заложников членам ХАМАС, которые обязуются соблюдать принципы сосуществования, мира и сложить оружие, будет предоставлена амнистия. Те, кто пожелает покинуть Газу, получат безопасный проход в страны, готовые их принять.
После принятия соглашения в сектор Газы немедленно начнет поступать полномасштабная помощь, как минимум в объемах, установленных соглашением от 19 января этого года, включая восстановление инфраструктуры, больниц и пекарен, а также поставку оборудования для разбора завалов и расчистки дорог.
Распределение помощи должно будет осуществляться ООН, Красным Полумесяцем и другими международными организациями, не связанными ни с одной из сторон.
Согласно плану президента США Дональда Трампа, США будут работать с арабскими и международными партнерами для создания временных международных сил стабилизации, которые немедленно войдут в сектор Газы, обучат и поддержат палестинские полицейские силы и будут координировать действия с Иорданией и Египтом.
Силы будут работать с Израилем и Египтом для обеспечения безопасности границ и предотвращения контрабанды оружия, обеспечивая при этом быстрый и безопасный проход товаров.
Израиль не будет оккупировать или аннексировать сектор Газы. По мере того как международные силы будут устанавливать контроль и стабильность, ЦАХАЛ будет отступать в соответствии с этапами и условиями, определенными между ЦАХАЛом, международными силами, арабскими государствами и США.
Если ХАМАС сорвет договоренности, помощь и развитие будут сосредоточены в районах, свободных от террора, которые перейдут под контроль международных сил. Одновременно будет запущен процесс межрелигиозного диалога о ценностях толерантности и сотрудничества, чтобы изменить нарративы среди палестинцев и израильтян и подчеркнуть выгоды мира. США намерены продвигать этот подход вместе с реформой Палестинской администрации и шагами к палестинскому самоопределению.