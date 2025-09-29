Трамп после встречи с премьером Израиля: арабские страны обязались разоружить Газу и ликвидировать военный потенциал ХАМАС

"Недавно мы провели исторический телефонный разговор в Овальном кабинете с премьер-министром Катара ат-Тани, который действительно приятный человек. У нас был отличный разговор, я был на линии, а Нетаниягу говорил. Это был отличный звонок, - сообщил Трамп. - Я считаю, что он был продуктивным. Это было все, что нужно для успеха. Это было замечательно. Мы договорились запустить официальный трехсторонний механизм между Израилем, Катаром и США".