Известный латвийский врач дал простой, но эффективный совет по правильному питанию

В то же время многие люди, которые едят много мяса, делают это, несмотря на широко распространенное мнение, что мясо вредно для здоровья, и можно предположить, что эти люди, скорее всего, игнорируют и другие советы по здоровью. Таким образом, складывается модель: люди, которые едят меньше мяса, в среднем более здоровы, чем люди, которые едят больше мяса по другим причинам, а не из-за своих пищевых привычек. Таким образом, люди, которые едят меньше мяса, имеют меньшую вероятность заболеть или умереть от хронических проблем со здоровьем, независимо от их решения отказаться от животного белка. Эта модель проявляется в данных наблюдений как корреляция между потреблением мяса и заболеваниями, хотя фактическая причинно-следственная связь также связана с другими переменными, связанными с питанием, и в еще большей степени – с переменными, не связанными с питанием.