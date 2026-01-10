В Латвии проверили врачей, которым в Финляндии запретили практиковать, - что решила инспекция
Инспекция здравоохранения не обнаружила нарушений в работе двух врачей, которым Финляндия запретила медицинскую практику. В Латвии их профессионализм под сомнение не ставят, хотя одна из врачей уже получила новую жалобу.
Инспекция здравоохранения (VI) не выявила нарушений, проверив двух врачей — Татьяну Рыбакову и Руту Лейкуму, — которым Финляндия установила полный запрет на практику, сообщает Латвийское телевидение. По мнению VI, нет оснований сомневаться в профессионализме этих врачей в Латвии, передает LTV.
Заместитель руководителя департамента здравоохранения VI Дина Лаздиня пояснила LTV, что инспекция беседовала с руководством больницы, выслушала коллег врачей, а также пациентов. «В проверяемых областях профессиональной деятельности врачей мы нарушений не выявили, поэтому нет оснований сомневаться в их профессионализме», — заявила Лаздиня.
LTV сообщает, что контрольные визиты VI завершены, однако на одного из врачей получена новая жалоба, которая сейчас оценивается.
Как сообщалось, министр здравоохранения Хосам Абу Мери призвал Латвийскую ассоциацию врачей проверить знания этих врачей, поскольку в Финляндии возникли сомнения в их профессионализме, писал Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica. Тогда выяснилось, что более 100 врачей, которым за серьезные нарушения запрещено практиковать в одной европейской стране, продолжают работать в другой. По меньшей мере два таких медика принимают пациентов и в Латвии, выявило международное журналистское расследование, в котором участвовала Re:Baltica.
Семейный врач Рыбакова принимает пациентов в Лиепае, а в 2016 году она работала в Финляндии. В свою очередь инфекционист, интернист Рута Лейкума в настоящее время работает в объединении больниц Балви и Гулбене.
Re:Baltica пишет, что финский надзорный орган за врачами Valvira перечисляет ряд серьезных нарушений в работе Рыбаковой. Например, не имея соответствующей подготовки, она проводила гинекологический осмотр. В другом случае она хотела обследовать ребенка с использованием гинекологического оборудования, предназначенного для взрослых. Эксперт Valvira пришел к выводу, что это «свидетельствует об отсутствии рассудительности и понимания того, что ее действия могут причинить вред пациенту». В другой раз Рыбакова «не диагностировала очевидную пневмонию». Еще в одном случае она не заметила проблему с глазами, из-за которой пациент почти потерял зрение.
После выслушивания всех сторон Valvira в 2017 году решила, что профессиональные навыки Рыбаковой недостаточны для работы врачом в Финляндии, и лишила ее права на практику.
Сама Рыбакова ранее заявляла Латвийскому телевидению, что ничего серьезного не произошло и с заключением Valvira она не согласна. «Ну, какие-то там люди были недовольны, я думаю, ничего трагического в этом нет», — рассуждала она. Врач считает, что проблема заключалась в ее недостаточных знаниях финской системы здравоохранения. Ни одно из латвийских учреждений она не уведомила о том, что в Финляндии ей запрещено работать врачом. «Почему я должна была говорить? Это мое личное дело», — сказала она.
Что касается Лейкумы, то сначала финский надзорный орган не мог понять, жалуются ли на врача из-за нехватки знаний или из-за того, что она недостаточно хорошо владеет финским языком. Valvira решила, что ситуацию нужно проверить более тщательно, и поручила Тамперскому университету оценить как теоретические, так и практические знания Лейкумы.
«На письменном экзамене по внутренним болезням Лейкума получила семь баллов из 80», — говорится в документе. Например, она не смогла распознать острую лейкемию. В другой проверке, где оценивались знания по внутренним болезням с точки зрения первичной медицинской помощи, Лейкума получила 12 баллов из 80. «Например, в одном из вопросов Лейкума не смогла распознать ни одного возможного немедленного риска, и такое поведение в здравоохранении могло бы причинить вред пациенту», — сделали вывод экзаменаторы. В феврале 2016 года Руту Лейкуму лишили права практиковать медицину в Финляндии.
Лейкума подчеркнула Латвийскому телевидению, что с решением не согласна. Она считает, что это был политический заказ. После возвращения в Латвию она никого не информировала о запрете, поскольку, по ее словам, «если чиновник что-то принимает, это не имеет никакого отношения к Латвии».
Оба медика не информировали свои места работы в Латвии о запретах в Финляндии. Финские учреждения направили предупреждение об обеих врачах в Информационную систему внутреннего рынка Европейской комиссии (ЕК), или IMI. В ней 30 стран ЕС и ассоциированных государств с 2016 года обмениваются информацией также о врачах, которым из-за нарушений запрещено практиковать.