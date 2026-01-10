В Латвии проверили врачей, которым в Финляндии запретили практиковать, - что решила инспекция

Сама Рыбакова ранее заявляла Латвийскому телевидению, что ничего серьезного не произошло и с заключением Valvira она не согласна. «Ну, какие-то там люди были недовольны, я думаю, ничего трагического в этом нет», — рассуждала она. Врач считает, что проблема заключалась в ее недостаточных знаниях финской системы здравоохранения. Ни одно из латвийских учреждений она не уведомила о том, что в Финляндии ей запрещено работать врачом. «Почему я должна была говорить? Это мое личное дело», — сказала она.