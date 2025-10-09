Встреча президента и премьер-министра вновь подчеркнула напряженность в их отношениях
С начала года в публичном пространстве ощущается напряжение между президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и премьер-министром Эвикой Силиней. Очередным подтверждением этого стала их встреча в Рижском замке в среду, 8 апреля, и различие в фотографиях, опубликованных Канцелярией президента и Госканцелярией, работающей на правительство.
Если президентская канцелярия представила встречу в «строгом, деловом» ключе, то правительственная — с улыбкой премьера, будто бы всё проходит спокойно и благополучно.
Такое различие в подходе ощущалось и во время пресс-конференции после встречи. Официально сообщалось, что Эдгар Ринкевич и Эвика Силиня встретились, чтобы «обсудить разногласия в правительстве». Наиболее заметным из них остаётся спор коалиционных партнёров вокруг Стамбульской конвенции, однако, как отмечают наблюдатели, есть и другие «подводные камни», указывающие на нестабильность в правительстве и приближение выборов в Сейм.
Эдгар Ринкевич на пресс-конференции говорил жёстко: «...иногда решения, которые в Риге кажутся само собой разумеющимися, на приграничных территориях, если их плохо объясняют, обрастают слухами и спекуляциями. Тогда даже обоснованное решение производит обратный эффект». Он также добавил, что людей больше всего интересует безопасность, демография, состояние дорог и здравоохранение. По его мнению, эти темы не всегда находятся в центре политических дискуссий: «Мы много говорим о том, как делить и переделить, но мало — как зарабатывать и развиваться. Снижение бюрократии — один из ключевых вопросов. Просто не мешать людям работать». Президент подчеркнул, что создаются всё новые регламенты, которые мешают делу, и сделал вывод, что без решения этих проблем популярность правительства не вырастет. «Если нынешнее правительство не справляется, возможно, стоит уступить место другим», — резюмировал он.
Эвика Силиня, напротив, старалась убедить и президента, и общественность, что ситуация не столь критична. Комментируя опрос, проведённый исследовательским центром SKDS, показавший, что работа правительства вызывает у жителей в основном пессимизм, она заметила, что правительства в Латвии никогда не были популярными. По её словам, важно, чтобы люди понимали и реально ощущали результаты работы правительства: «Похоже, мы уже вступили в риторику предвыборной кампании в Сейм. Мне нужно напомнить коллегам и партнёрам по коалиции, что сейчас главное — принять оборонный бюджет, это наш приоритет». Премьер также подчеркнула, что идеологические различия между партиями «Новое Единство», «Прогрессивные» и Союзом зелёных и крестьян — нормальное явление в демократическом обществе.
С начала года внимание общества не раз привлекали прохладные отношения между президентом и премьером. Так, во время их встречи 5 февраля наблюдатели отметили подчеркнуто холодное поведение Эдгара Ринкевича по отношению к Эвике Силине. Если раньше приветствия президента с премьером были дружелюбными и сопровождались улыбками, то в тот раз он даже не посмотрел ей в глаза, будто намеренно игнорировал.
А во время встречи 5 марта стало очевидно, что между ними наступило охлаждение. Эдгар Ринкевич не ответил на радостную улыбку премьера, и всё указывало на то, что он уже тогда был недоволен стилем работы главы правительства и её команды. В ходе разговора он выразил недовольство тем, что государственный сектор до сих пор не отказался от удалённой работы, введённой во время ковида, что, по его мнению, подрывает доверие общества к правительству и Сейму.