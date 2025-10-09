Встреча президента и премьер-министра вновь подчеркнула напряженность в их отношениях

Эдгар Ринкевич на пресс-конференции говорил жёстко: «...иногда решения, которые в Риге кажутся само собой разумеющимися, на приграничных территориях, если их плохо объясняют, обрастают слухами и спекуляциями. Тогда даже обоснованное решение производит обратный эффект». Он также добавил, что людей больше всего интересует безопасность, демография, состояние дорог и здравоохранение. По его мнению, эти темы не всегда находятся в центре политических дискуссий: «Мы много говорим о том, как делить и переделить, но мало — как зарабатывать и развиваться. Снижение бюрократии — один из ключевых вопросов. Просто не мешать людям работать». Президент подчеркнул, что создаются всё новые регламенты, которые мешают делу, и сделал вывод, что без решения этих проблем популярность правительства не вырастет. «Если нынешнее правительство не справляется, возможно, стоит уступить место другим», — резюмировал он.