Силиня придумала, почему ее правительство вызывает у населения пессимизм и раздражение

На просьбу прокомментировать опрос исследовательского центра SKDS, согласно которому правительство и его работа чаще всего вызывают у населения пессимизм, премьер-министр ответила, что в Латвии правительства никогда не были популярными. По ее мнению, важно работать так, чтобы население не только понимало, но и практически ощущало результаты его работы. "Я не думаю, что споры в коалиции повышают популярность. Я могу только продолжать работать, выполнять данные избирателям обещания и давать надежду на то, что пострадавшие от насилия люди в Латвии могут получить помощь от государства. И в этом отношении ничего не изменится, какие бы дискуссии ни велись в Сейме", - сказала Силиня.