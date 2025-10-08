Силиня придумала, почему ее правительство вызывает у населения пессимизм и раздражение
Премьер-министр Эвика Силиня и президент Эдгар Ринкевич признали, что правительству приходится принимать непопулярные решения, но подчеркнули важность сосредоточенности на безопасности, здравоохранении и развитии страны.
Правительству трудно быть популярным в то время, когда приходится принимать много непопулярных решений, сказала премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.
На просьбу прокомментировать опрос исследовательского центра SKDS, согласно которому правительство и его работа чаще всего вызывают у населения пессимизм, премьер-министр ответила, что в Латвии правительства никогда не были популярными. По ее мнению, важно работать так, чтобы население не только понимало, но и практически ощущало результаты его работы. "Я не думаю, что споры в коалиции повышают популярность. Я могу только продолжать работать, выполнять данные избирателям обещания и давать надежду на то, что пострадавшие от насилия люди в Латвии могут получить помощь от государства. И в этом отношении ничего не изменится, какие бы дискуссии ни велись в Сейме", - сказала Силиня.
Президент, в свою очередь, признал, что сейчас нелегкое время для правительств не только Латвии, но и других стран, поскольку приходится принимать много сложных решений. Он добавил, что есть приоритетные вопросы, которые необходимо решать, - это безопасность и оборона. "Однако иногда решения, которые кажутся очевидными в Риге, в приграничных регионах, если они недостаточно разъяснены, обрастают слухами и домыслами. Тогда даже хорошо обоснованное решение имеет обратный эффект", - сказал Ринкевич.
Он отметил, что общество интересует безопасность, демографическая ситуация, состояние дорог и здравоохранение. По словам президента, эти вопросы не всегда находятся в центре политических дискуссий. "Мы много говорим о том, как делить и перераспределять, но меньше о том, как стране зарабатывать и развиваться. Сокращение бюрократии - один из вопросов. Просто не мешать людям и дать им работать", - сказал президент.
По словам президента, окончательную оценку работе правительства даст общество. "У правительства и Сейма есть еще год, чтобы показать и проявить себя. Если вы потратите это время впустую, не удивляйтесь решениям избирателей. Сделайте все правильно, и получите хороший результат. Все в ваших собственных руках", - сказал президент.