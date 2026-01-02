Даугавпилс увеличивает расходы на социальные пособия и расширяет круг получателей помощи
В 2026 году Даугавпилс увеличит финансирование социальной поддержки: на пособия выделено 7,8 млн евро, что на 452 тысячи больше, чем годом ранее. Расширены и пороги получения помощи, охватывая больше жителей.
В бюджете самоуправления на 2026 год для социальной сферы в целом предусмотрено 25,65 млн евро, в том числе для социальных пособий - 7,8 млн евро, что на 452 тыс. евро больше, чем в 2025 году.
С учетом изменений в расчетах медианы доходов в следующем году повышены пороги социальных пособий, тем самым расширился круг жителей, которые смогут получить поддержку от самоуправления и государства.
Для жилищных пособий в Даугавпилсе в этом году выделено 2,78 млн евро, для обеспечения гарантированного минимального дохода - 1,44 млн евро, для оплаты услуг ассистентов для людей с инвалидностью - 9,7 млн евро. Для социальных гарантий сиротам и приемным семьям в бюджете предусмотрено 893,2 тыс. евро, для пособий украинским беженцам - 1,03 млн евро.
Также в бюджете Даугавпилса запланировано финансирование для оплаты услуг здравоохранения, выплаты пособий при рождении ребенка, пособий в кризисных ситуациях и услуг социальной реабилитации для пострадавших от насилия.
Самоуправление продолжит предоставление социальных услуг различным группам жителей - пожилым людям, людям с инвалидностью, малоимущим, домохозяйствам с низкими доходами, детям с особыми потребностями. Жителям Даугавпилса и в этом году будут доступны услуги ухода на дому, семейных ассистентов, психологов, дневного и кризисного центров, специализированного транспорта, социальной реабилитации и др.
Доходы в бюджете Даугавпилса на 2026 год запланированы в объеме 153,58 млн евро. Самоуправление также получит дотацию из фонда выравнивания финансов самоуправлений в размере 28,88 млн евро, трансферты из госбюджета и финансирование для различных проектов. Расходы на обеспечение функций самоуправления в 2026 году запланированы в размере 157,93 млн евро.