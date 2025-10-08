Катастрофа: правительство Силини и его работа вызывают у латвийцев гнев и пессимизм

Отвечая на вопрос: «Когда вы слышите в публичном пространстве о латвийском правительстве и его работе, какие чувства это обычно у вас вызывает?», 39% респондентов ответили, что пессимизм. Ещё 34% признались, что деятельность правительства вызывает у них гнев.