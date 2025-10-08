Катастрофа: правительство Силини и его работа вызывают у латвийцев гнев и пессимизм
Правительство Эвики Силини («Новое Единство») и его деятельность чаще всего вызывают у жителей гнев и пессимизм, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром SKDS.
Лишь незначительный процент опрошенных заявил, что работа правительства вызывает у них удовлетворение или оптимизм.
Отвечая на вопрос: «Когда вы слышите в публичном пространстве о латвийском правительстве и его работе, какие чувства это обычно у вас вызывает?», 39% респондентов ответили, что пессимизм. Ещё 34% признались, что деятельность правительства вызывает у них гнев.
12% заявили, что правительство и его работа вызывают у них безразличие, лишь 4% отметили удовлетворение, и ещё 4% — оптимизм.
Опрос был проведён в октябре этого года, в нём приняли участие 1005 респондентов.
Бывшая министр благосостояния Эвика Силиня возглавляет правительство Латвии с 15 сентября 2023 года, сменив своего однопартийца Кришьяниса Кариньша. С момента восстановления независимости Латвии она стала 15-м премьер-министром страны. 2 октября Силиня выдержала голосование о недоверии в Сейме: против отставки проголосовали 46 депутатов, за — 38, воздержался один депутат — Улдис Аугулис (СЗК), а Андрейс Целяпитерс решил в голосовании не участвовать.