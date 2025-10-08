Непрозрачный намек президента министрам: не можете работать - уступите место другим

Ринкевич также заявил, что не видит причин для экстренных консультаций по работе правительства, так как недавно встречался со всеми парламентскими фракциями, а также со спикером и премьер-министром. "Сейчас мы не в той ситуации, чтобы каждый понедельник, вторник и среду смотреть драму по вопросам, которые не всегда понятны обществу", - добавил президент.