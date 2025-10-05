"Первые дни не мог ни есть, ни спать": машинист поезда - о жизни после смертельной аварии

«В обоих случаях поначалу казалось, что все в порядке — человек стоит рядом с рельсами, я подаю сигнал, он смотрит на меня. Мне кажется, что он увидел поезд и понимает, что нужно отойти. Потом, когда подъезжаешь совсем близко — полтора-два шага... не проходит и двух секунд, как он уже стоит на рельсах и... ну, да. Оба случая были одинаковы».