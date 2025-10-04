Подпишись за безопасность: после трагедии в Иманте на Manabalss.lv появилась новая инициатива
На портале Manabalss.lv стартовала инициатива о запрете аренды электросамокатов лицам младше 18 лет. Автор предлагает обязательную проверку возраста через eID или паспорт, чтобы повысить безопасность и снизить риски ДТП.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей, чтобы пользоваться арендованными электросамокатами могли только лица с 18 лет. Представителем инициативы является Екаб Паул Акерманис.
Инициатива предусматривает введение обязательной проверки личности пользователей с помощью eID-карты или паспорта с верификацией по фотографии. По мнению Акерманиса, поставщики услуг аренды электросамокатов и других легких транспортных средств обязаны внедрить в своих приложениях технические решения для контроля возраста.
Также Акерманис считает, что необходимо предусмотреть ответственность для компаний, если они не проверяют возраст пользователей или допускают возможность обойти систему, и ввести штрафы для тех, кто умышленно регистрируется с данными других лиц, чтобы обойти возрастные ограничения.
Таким образом, по мнению автора инициативы, удастся сократить число дорожно-транспортных происшествий, травм и смертельных случаев с участием несовершеннолетних, у людей будет уверенность в том, что эти услуги регулируются и контролируются, а родители будут спокойны, что их дети не смогут воспользоваться электросамокатами и электровелосипедами напрокат без разрешения.
Как сообщалось, 1 октября в Риге возле станции Иманта погибли две девочки 2012 года рождения, которые ехали на электровелосипеде Ride Mobility и попали под поезд. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) распорядился приостановить деятельность компании по аренде электровелосипедов, а мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал дать оценку ее деятельности. В пятницу ЦЗПП сообщил, что применит к Ride Mobility административное наказание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием центра.