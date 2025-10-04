Подпишись за безопасность: после трагедии в Иманте на Manabalss.lv появилась новая инициатива

Как сообщалось, 1 октября в Риге возле станции Иманта погибли две девочки 2012 года рождения, которые ехали на электровелосипеде Ride Mobility и попали под поезд. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) распорядился приостановить деятельность компании по аренде электровелосипедов, а мэр Риги Виестурс Клейнбергс призвал дать оценку ее деятельности. В пятницу ЦЗПП сообщил, что применит к Ride Mobility административное наказание за то, что компания не приостановила деятельность в соответствии с требованием центра.