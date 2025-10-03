Прокат мини-мопедов Ride продолжается - за работу вопреки запрету фирма получит штраф

Лиепиня заявила агентству LETA, что и у других поставщиков услуг по аренде средств микромобильности PTAC запросит документацию и использует другие методы, чтобы убедиться, что услуга обеспечивается безопасно, в соответствии с установленными требованиями и возрастом клиентов. На вопрос о размере штрафа для Ride Лиепиня ответила, что он может быть определен быстро, но PTAC хочет продвигать этот процесс в правомерном порядке, для чего вскоре будет созвана комиссия по оценке рисков.