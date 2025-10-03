Прокат мини-мопедов Ride продолжается - за работу вопреки запрету фирма получит штраф
Центр по защите прав потребителей (PTAC) готовит административное наказание для оператора Ride Mobility, который отказался приостановить прокат микромобильных средств. Центр считает действия компании безответственными, а ее подход к безопасности — формальным.
Центр по защите прав потребителей применит административное наказание к оператору прокатных средств микромобильности Ride Mobility (ООО "Ride") за то, что тот не приостановил деятельность в соответствии с призывом PTAC, сообщила в пятницу СМИ директор центра Зайга Лиепиня. Размер штрафа PTAC определит позже.
Лиепиня отметила, что с учетом нежелания ООО "Ride" идти на сотрудничество с PTAC готовится решение о применении штрафа. В настоящее время центр ожидает дополнительную информацию от поставщика услуг для углубленной оценки, а также создается комиссия по оценке рисков с участием представителей Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), Государственной полиции и других ведомств.
По мнению PTAC, деятельность Ride является неприемлемой и безответственной, поскольку компания не обеспечивает безопасное оказание услуг. Лиепиня добавила, что получены возражения от Ride. "В этом заявлении отношение поставщика услуг к безопасности носит формальный характер: компания утверждает, что проверка возраста на них не распространяется и слишком дорогая, хотя в правилах компании указано, что электровелосипедами можно пользоваться с 18 лет, но проверка не проводится", - сказала она.
Отвечая на вопрос, может ли PTAC приостановить деятельность Ride, Лиепиня отметила: "Мы действуем в правовом государстве в соответствии с законодательством, продолжаем работу и будем готовить решения".
Руководитель регистрационного департамента ДБДД Айвис Озолиньш пояснил, что Ride воспользовалась "пробелами в законе", так как эти транспортные средства соответствуют определению велосипеда. Поэтому, добавил он, готовятся поправки в закон о дорожном движении, чтобы выделить такие транспортные средства ("самодвижущийся велосипед") в отдельную категорию и установить дополнительные требования, например, регистрацию.
Лиепиня заявила агентству LETA, что и у других поставщиков услуг по аренде средств микромобильности PTAC запросит документацию и использует другие методы, чтобы убедиться, что услуга обеспечивается безопасно, в соответствии с установленными требованиями и возрастом клиентов. На вопрос о размере штрафа для Ride Лиепиня ответила, что он может быть определен быстро, но PTAC хочет продвигать этот процесс в правомерном порядке, для чего вскоре будет созвана комиссия по оценке рисков.
В данном случае поставщик услуги указывает, что потребитель должен достичь 18-летнего возраста, но в то же время проверка не проводится и несовершеннолетние могут воспользоваться услугой, что недопустимо и небезопасно, подчеркнула Лиепиня. По ее мнению, необходимо ввести инструменты для верификации возраста, так как, например, поставщики услуг каршеринга их ввели. При этом PTAC призывает и общественность, и родителей обратить внимание на эти вопросы и убедиться, что используется надежная услуга.
Директор PTAC подчеркнула, что инструменты микромобильности Ride в большей степени соответствуют категории электромопеда, чем категории электрического велосипеда, поэтому необходимо провести проверку документации, маркировки и соответствие скорости. "Это серая зона законодательства, в Европе в разных странах тоже опыт различный", - добавила она.
Исполнительный директор Ride Эдгар Якобсонс в разговоре с агентством LETA подчеркнул, что согласно регламенту Европейского союза (ЕС) транспортное средство Ride является самоходным велосипедом категории "L1e-A" (электровелосипед), который по латвийскому законодательству относится к категории "велосипед".
Как сообщалось, в пятницу оператор прокатных мини-мопедов Ride Mobility (ООО "Ride") не приостановил оказание услуги и направил письмо в PTAC о необоснованности решения, сообщил исполнительный директор Ride Эдгар Якобсонс. Он сообщил, что компания со своими юристами проанализировала решение PTAC и направила учреждению письмо, в котором указала, что решение, по мнению Ride, непропорционально и необоснованно.