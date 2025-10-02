Накопить на черный день? Для многих латвийцев это - миссия невыполнима
Жители Латвии копят на непредвиденные расходы реже, чем соседи по Балтии, свидетельствует опрос банка Luminor. Почти половина опрошенных — 43% — признались, что откладывают деньги нерегулярно, без определенной системы, а значительная часть никогда не создавала накоплений. По сравнению с Литвой и Эстонией эти показатели остаются самыми низкими в регионе, отмечает руководитель направления кредитования частных лиц в странах Балтии Каспар Лукачев.
Финансовая грамотность в Латвии по-прежнему остается вызовом
Согласно результатам опроса, почти половина жителей Латвии копят деньги бессистемно, а 17% никогда не откладывали средства на непредвиденные расходы. Лишь 14% респондентов регулярно направляют на сбережения более десятой части дохода. Для сравнения, в Литве этот показатель составляет 23%, в Эстонии — 17%.
Это говорит о том, что в Латвии сохраняется большой потенциал для повышения финансовой грамотности. Люди без накоплений чаще попадают в ситуации, когда вынуждены брать кредиты для покрытия неожиданных расходов.
Мужчины копят чаще, чем женщины
Исследование также показало различия между социальными группами. Мужчины чаще, чем женщины, регулярно откладывают более 10% доходов (18% против 11%). Женщинам же чаще свойственна нерегулярная модель сбережений: почти половина (46%) призналась, что копят время от времени, тогда как среди мужчин таковых 40%.
Связь с уровнем доходов и возрастом
Чем выше доход, тем активнее формируются накопления. Среди людей с зарплатой до 550 евро в месяц лишь 9% способны откладывать более десятой части доходов. В группе с доходом 751–1000 евро таких уже 19%, а при заработке от 1250 евро — около четверти.
Наиболее активны в накоплениях молодые люди до 30 лет: 19% из них регулярно откладывают более 10% дохода. С возрастом эта доля снижается, и после 50 лет объем накоплений заметно сокращается. При этом респонденты старше 60 лет чаще заявляют, что их нынешнего уровня сбережений достаточно, и они больше не стремятся его увеличивать.
Опрос Luminor был проведён в сентябре 2025 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В онлайн-опросе приняли участие 3002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет в странах Балтии.