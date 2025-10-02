Накопить на черный день? Для многих латвийцев это - миссия невыполнима

Наиболее активны в накоплениях молодые люди до 30 лет: 19% из них регулярно откладывают более 10% дохода. С возрастом эта доля снижается, и после 50 лет объем накоплений заметно сокращается. При этом респонденты старше 60 лет чаще заявляют, что их нынешнего уровня сбережений достаточно, и они больше не стремятся его увеличивать.