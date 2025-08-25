Депутат Рижской думы Лиана Ланга внесла в банки почти 30 000 евро.
Сколько накопила Лиана Ланга? Оказалось, что она хранит "заначку" в трех валютах
Новая депутат Рижской думы Лиана Ланга (Национальное объединение) накопила безналичных средств в общей сумме 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро), следует из декларации Ланги как должностного лица, поданной при вступлении в должность.
В то же время наличными Ланга хранит 3000 долларов США (2578 евро). Ланга также задекларировала принадлежащую ей недвижимость в Икшкиле.
Депутат является председателем правления Фонда поддержки национальной литературы и общества «За латышский язык».