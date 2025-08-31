Каждый третий ребенок растет без накоплений на будущее: тревожная реальность в Латвии
Каждый третий родитель в Латвии откладывает деньги на образование детей, но значительная часть семей в странах Балтии вовсе не делает накоплений на будущее.
В Латвии 32% родителей откладывают деньги на образование своих детей, сообщил банк Citadele на основании данных опроса. В то же время 37% родителей в Латвии не откладывают деньги на будущее своих детей.
Опрос показал, что привычки родителей откладывать деньги на будущее своих детей в странах Балтии различны. Чаще всего родители в Латвии и Литве откладывают деньги на образование - 32% и 31% соответственно, в то время как в Эстонии так поступает 21% семей, что является самым низким показателем в странах Балтии.
Накопления без конкретной цели, позволяющие ребенку впоследствии решать, как использовать средства, чуть более популярны в Литве - 19% родителей. В Латвии и Эстонии этот подход одинаков - 16% родителей в каждой стране.
Результаты опроса показывают, что в Эстонии родители относительно часто откладывают деньги на покупку жилья - 13%. В Литве такой ответ дали 11%, а в Латвии только 5% родителей обеспечивают будущую покупку жилья своему ребенку.
В Латвии 4% родителей откладывают деньги на развитие талантов своих детей, например, в спорте или музыке, по сравнению с 3% в Литве и Эстонии.
Однако значительная часть родителей в странах Балтии не откладывает деньги на будущее своих детей. В Эстонии этот показатель составляет 40%, в Латвии - 37%, а в Литве - 30%.
Опрос населения был проведен Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat в августе 2025 года. В нем приняли участие более 1000 жителей стран Балтии, у которых есть дети.