Каждый третий ребенок растет без накоплений на будущее: тревожная реальность в Латвии

Опрос показал, что привычки родителей откладывать деньги на будущее своих детей в странах Балтии различны. Чаще всего родители в Латвии и Литве откладывают деньги на образование - 32% и 31% соответственно, в то время как в Эстонии так поступает 21% семей, что является самым низким показателем в странах Балтии.