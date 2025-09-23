Эксперт доказал, что даже со средней зарплатой можно накопить к пенсии миллион евро
По словам фондового управляющего компании Luminori pensionifondid Вахура Мадиссона, нужно начинать в молодом возрасте, следовать инвестиционному плану и быть последовательным, и тогда вы можете стать пенсионным миллионером. Об этом пишет эстонское издание Postimees.
На первый взгляд миллион евро может показаться недостижимой суммой, но ключ к успеху заключается в последовательном накоплении и умном выборе. «Каждый может с помощью калькулятора рассчитать, какой вклад требуется для достижения такой цели. Часто оказывается, что это вовсе не утопия, если зарабатывать не меньше средней зарплаты в Эстонии и твердо придерживаться своего плана», – пояснил Мадиссон.
Если взять за основу среднюю брутто-зарплату в Эстонии (1981 евро по состоянию на 2024 год) и учесть, что до пенсии осталось 40 лет, то при доходности 5% необходимо ежемесячно инвестировать около 20% дохода, что на сегодняшний день составляет примерно 400 евро.
Хотя повышение налогов и инфляция на первый взгляд могут создать ощущение, что необходимая сумма регулярных инвестиций слишком велика, диверсифицированная инвестиционная стратегия поможет достичь поставленной цели.
«Если связать взносы с процентом собственного дохода и взять за основу расчета годовую доходность 5% и рост заработной платы 3%, то благодаря совместному воздействию второй и третьей пенсионных ступеней можно достичь цели в миллион евро к пенсионному возрасту. Кроме того, такой инвестиционный план остается гибким даже при изменении экономической ситуации», – добавил он. Чтобы начать накопление, не обязательно иметь сразу большие суммы, важно начать с имеющихся возможностей и увеличивать размер сбережений по мере роста доходов.
Добавим, что в Латвии средняя брутто-зарплата составила в 2024 году 1685 евро, что не сильно меньше, чем в Эстонии. Пенсионные системы в двух странах тоже организованы по единому образцу. Так что теоретически, если вышеуказанная схема работает в Эстонии, она должна сработать и в Латвии.
Ну а пока копится миллион, как ранее писал Otkrito.lv, жителей Латвии на пенсии шикарная жизнь не ждет.