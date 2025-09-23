Эксперт доказал, что даже со средней зарплатой можно накопить к пенсии миллион евро

На первый взгляд миллион евро может показаться недостижимой суммой, но ключ к успеху заключается в последовательном накоплении и умном выборе. «Каждый может с помощью калькулятора рассчитать, какой вклад требуется для достижения такой цели. Часто оказывается, что это вовсе не утопия, если зарабатывать не меньше средней зарплаты в Эстонии и твердо придерживаться своего плана», – пояснил Мадиссон.