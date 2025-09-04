Позвонили и сказали, что деньги надо отдать на проверку: 95-летняя пенсионерка потеряла накопленные 3600 евро

После этого у нее спросили, хранит ли она дома наличные деньги. Женщина подтвердила, указав сумму. Тогда мошенники заявили, что такие деньги дома хранить нельзя, их необходимо задекларировать. Вскоре к ней пришел курьер — молодой человек, который, ничего не говоря, забрал у нее 2000 евро и банковскую карту якобы для оформления новой карты на ее имя. Надо отметить, что и в этом случае разговор велся на русском языке.