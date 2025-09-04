Позвонили и сказали, что деньги надо отдать на проверку: 95-летняя пенсионерка потеряла накопленные 3600 евро
На прошлой неделе жительница Вентспилса стала жертвой мошенников, потеряв 3600 евро, а 1 сентября жительница Лиепаи отдала мошенникам 2000 евро и свою банковскую карту.
1 сентября в Государственную полицию поступило заявление от 95-летней жительницы Вентспилса, которая стала жертвой обмана. Женщина рассказала, что получила телефонный звонок с неизвестного зарубежного номера. На том конце провода говорила женщина на русском языке, утверждая, что к пенсионерке придут проверять счетчики, но сначала она должна назвать свои паспортные данные и адрес. Пенсионерка сообщила эти данные звонившей.
После этого вентспилсчанка получила звонки с разных номеров, в одном из которых мошенник представился полицейским, заявив, что к ней приедет комиссия полиции и проведет проверку. Злоумышленники сказали, что если у женщины есть наличные деньги, то их необходимо отдать комиссии, чтобы проверить, являются ли они легальными. В результате к женщине пришла курьерша, подосланная мошенниками, и пенсионерка отдала ей 3600 евро.
Тем временем жительница Лиепаи, 77-летняя женщина, 1 сентября получила звонок якобы от сотрудницы Latvenergo, которая заявила, что в ее квартире будет проведена проверка электросчетчиков, и потребовала назвать паспортные данные. Женщина выполнила требование.
Далее последовали звонки с нескольких других номеров, в том числе мошенники выдавали себя за полицейских, утверждая, что ранее она уже передала паспортные данные мошенникам, и те теперь будут их использовать. Женщине пообещали, что вскоре ей позвонят из банка для дальнейших действий.
После этого у нее спросили, хранит ли она дома наличные деньги. Женщина подтвердила, указав сумму. Тогда мошенники заявили, что такие деньги дома хранить нельзя, их необходимо задекларировать. Вскоре к ней пришел курьер — молодой человек, который, ничего не говоря, забрал у нее 2000 евро и банковскую карту якобы для оформления новой карты на ее имя. Надо отметить, что и в этом случае разговор велся на русском языке.
В обоих случаях Государственная полиция возбудила уголовный процесс.
Правоохранители напоминают: полицейские и сотрудники других государственных учреждений никогда не звонят, чтобы получить наличные деньги, банковские карты или данные банковских счетов! Такие звонки необходимо немедленно прервать. Если же возникают сомнения, звонили ли из конкретного учреждения, нужно перезвонить по номеру телефона, указанному на официальной странице учреждения, и убедиться в достоверности.
Также Государственная полиция настоятельно предупреждает жителей не откликаться на подозрительные предложения о работе от неизвестных работодателей, особенно связанные с получением и передачей посылок. Полиция активно работает в этой сфере, задерживая так называемых «денежных мулов».