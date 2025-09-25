Это все предвыборный трюк: экономисты уверены - снижение НДС не гарантирует падения цен

В августе средний уровень потребительских цен по сравнению с тем же периодом годом ранее вырос на 4,1%, при этом наибольшее влияние на него оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в размере 7,5%. Один из самых заметных скачков цен наблюдался именно в категории мяса птицы, яиц, масла и других молочных продуктов. Экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что снижение НДС именно на эти продукты, по крайней мере теоретически, может оказать положительное влияние на замедление темпов общей инфляции, однако ни снижение потребительских налогов, как это было со ставкой НДС на овощи и фрукты, ни глобальное снижение цен на отдельные продукты питания обычно не приводит к равнозначному снижению цен для конечных потребителей. Поэтому экономист прогнозирует, что и это снижение НДС лишь частично повлияет на уровень цен для покупателей.