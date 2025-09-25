Это все предвыборный трюк: экономисты уверены - снижение НДС не гарантирует падения цен
С середины 2026 года в Латвии на год снизят НДС до 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Экономисты предупреждают: эффект для потребителей будет ограниченным, а потери бюджета — ощутимыми.
С середины следующего года сроком на 12 месяцев будет введена сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% (вместо нынешних 21%) для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. Экономист Банка Латвии Олег Красноперов подтвердил газете Diena, что, согласно его исследованию 2021 года, когда анализировалось влияние снижения НДС на характерные для Латвии фрукты и овощи (ставка была уменьшена с 21% до 5%), все сделанные тогда выводы применимы и к нынешней ситуации.
Как указал эксперт, снижение НДС на отдельные группы товаров не приводит к симметричному снижению цен в магазинах,
госбюджет недополучает доходы, положительный эффект для отраслей часто преувеличен, при этом снижение налога не является эффективным инструментом решения проблемы неравенства, не влияет на показатели экспортоспособности и конкурентоспособности отраслей и в целом оценивается как фискально неэффективный и дорогой инструмент, который отстаивают в своих интересах группы лоббистов.
В августе средний уровень потребительских цен по сравнению с тем же периодом годом ранее вырос на 4,1%, при этом наибольшее влияние на него оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в размере 7,5%. Один из самых заметных скачков цен наблюдался именно в категории мяса птицы, яиц, масла и других молочных продуктов. Экономист банка Citadele Карлис Пургайлис отмечает, что снижение НДС именно на эти продукты, по крайней мере теоретически, может оказать положительное влияние на замедление темпов общей инфляции, однако ни снижение потребительских налогов, как это было со ставкой НДС на овощи и фрукты, ни глобальное снижение цен на отдельные продукты питания обычно не приводит к равнозначному снижению цен для конечных потребителей. Поэтому экономист прогнозирует, что и это снижение НДС лишь частично повлияет на уровень цен для покупателей.
В то же время подобная мера может стать хорошей поддержкой, особенно для людей с низкими доходами, у которых расходы на продукты питания составляют пропорционально наибольшую часть бюджета.
"Очевидно, что политики это хорошо понимают и готовы принимать такие решения в предвыборный период, демонстрируя стремление бороться с растущей инфляцией", - отмечает Пургайлис. Хотя решение о снижении ставки НДС на отдельные продукты питания негативно повлияет на госбюджет, он полагает, что предполагаемые недополученные суммы - 15 млн евро, которые не поступят в бюджет в 2026 году, и 16,4 млн евро в 2027 году, нельзя считать значительными.