Снижение НДС принесет выгоду потребителям - на сколько подешевеют яйца?
С 1 июля 2026 года в Латвии вступит в силу сниженная ставка НДС на базовые продукты питания. Упаковка яиц может действительно значительно подешеветь, прогнозирует производители, но для этого должны быть выполнены некоторые условия.
Цена упаковки яиц для потребителей после применения сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 12% может снизиться примерно на 20–30 центов, прогнозирует директор по коммуникациям и развитию, член правления AS Balticovo Том Аушкапс. «Снижение НДС с 21% до 12% на корзину основных продуктов питания, включая яйца, в первую очередь станет выгодой для конечного потребителя, так как яйца, являясь качественным и питательным продуктом, станут сравнительно и фактически финансово доступнее», — подчеркнул Аушкапс.
Однако он отметил, что значительная роль будет зависеть и от готовности торговых сетей полностью отразить снижение НДС в ценах. «Мы также верим, что снижение НДС на базовую корзину продуктов положительно повлияет на экономику страны, напрямую укрепляя покупательскую способность и благосостояние более широкой части общества», — указал член правления Balticovo, добавив, что уменьшение НДС на основные продукты питания также снизит инфляцию.
Он отметил, что опыт снижения НДС на фрукты и овощи доказывает: при более низкой ставке сокращается и объем теневой экономики, что в долгосрочной перспективе означает большие выгоды для государства и общества в целом.
В то же время для местных производителей продуктов питания, чьи товары попадут под снижение ставки НДС, преимущество будет ощутимо в укреплении конкурентоспособности по отношению к странам, где сниженный НДС уже действует, подчеркнул Аушкапс. Однако, по его мнению, эта выгода скорее будет проявляться в косвенной форме, а результат, скорее всего, отразится в более доступных по цене основных продуктах питания.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 сентября, был одобрен проект по снижению НДС на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы. В рамках пилотного проекта снижение будет действовать с 1 июля 2026 года до 30 июня 2027 года. Для этих продуктов будет применяться сниженная ставка НДС 12%. Стандартная ставка НДС составляет 21%.