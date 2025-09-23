Снижение НДС принесет выгоду потребителям - на сколько подешевеют яйца?

В то же время для местных производителей продуктов питания, чьи товары попадут под снижение ставки НДС, преимущество будет ощутимо в укреплении конкурентоспособности по отношению к странам, где сниженный НДС уже действует, подчеркнул Аушкапс. Однако, по его мнению, эта выгода скорее будет проявляться в косвенной форме, а результат, скорее всего, отразится в более доступных по цене основных продуктах питания.