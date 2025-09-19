Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 15:35
В Латвии снизят НДС на ключевые продукты - что и когда может подешеветь?
Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы будет снижен в рамках пилотного проекта с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года.
Эти продукты будут облагаться пониженной ставкой НДС в размере 12%. Стандартная ставка НДС составляет 21%.
Эти изменения в налогообложении НДС сократят поступления государственного бюджета на 15 млн евро в следующем году и на 16,4 млн евро в 2027 году, говорится в информационном отчете Минфина, представленном правительству.
Лидер фракции СЗК в Сейме Харийс Рокпелнис ранее сообщил агентству LETA, что в Сейме продолжатся обсуждения возможности установления пониженной ставки НДС и на свинину.
Ожидается, что пакет законопроектов по бюджету на 2026 год будет подан в Сейм 15 октября.