Латвийские торговцы прокомментировали идею властей снизить НДС на основные продукты питания
Серьезные торговые сети и участники рынка в Латвии будут действовать ответственно в отношении предложения снизить налог на добавленную стоимость (НДС) до 12% на молоко, куриное мясо, яйца и хлеб, заявил исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис.
Он отметил, что у ритейлеров уже был опыт подобных «упражнений» по снижению цен — например, на фрукты и овощи, а также в период, когда в Латвии вводили евро: тогда в отрасли было достигнуто соглашение с правительством о том, что торговцы не будут использовать этот процесс для повышения цен. Мониторинг обоих случаев не выявил существенных нарушений.
Крузитис подчеркнул, что в меморандуме о торговле продуктами питания, подписанном в мае этого года, был включен пункт о том, что если у государства появится возможность снизить НДС на товары из базовой продовольственной корзины, это будет сделано.
«Сейчас в бюджетном пакете предусмотрено снижение НДС для тех групп товаров, которые являются наиболее необходимыми и в основном производятся в Латвии. Это важно для всех жителей, особенно сейчас, когда дорожают не только продукты питания, но и все услуги, а общие расходы растут», — отметил исполнительный директор ассоциации.
Как уже сообщал Otkrito.lv, НДС на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется в пилотном режиме снизить с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Для этих продуктов будет применяться пониженная ставка НДС в 12%. Стандартная ставка налога составляет 21%.
Согласно информативному докладу Минфина, представленному правительству, эти изменения в применении НДС в следующем году сократят доходы госбюджета на 15 миллионов евро, а в 2027 году — на 16,4 миллиона евро. Кроме того, в Сейме продолжатся дискуссии о возможности установить пониженную ставку НДС и на свинину.