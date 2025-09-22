Латвийские торговцы прокомментировали идею властей снизить НДС на основные продукты питания

Он отметил, что у ритейлеров уже был опыт подобных «упражнений» по снижению цен — например, на фрукты и овощи, а также в период, когда в Латвии вводили евро: тогда в отрасли было достигнуто соглашение с правительством о том, что торговцы не будут использовать этот процесс для повышения цен. Мониторинг обоих случаев не выявил существенных нарушений.