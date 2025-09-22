Эксперт: цены на продукты почти не изменятся, даже если НДС снизят до 12%

В то же время Шолкс подчеркнул, что это шаг в правильном направлении, и выразил надежду, что в будущем в Латвии продолжится снижение НДС на эти продукты, поскольку во всех странах Евросоюза, кроме стран Балтии и Дании, уже применяется сниженный НДС, а в некоторых европейских странах эти продукты НДС не облагаются вообще.