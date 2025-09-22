Эксперт: цены на продукты почти не изменятся, даже если НДС снизят до 12%
Снижение НДС на молоко до 12% не окажет значительного влияния ни на цены, ни на положение отрасли, заявил председатель правления Латвийского центрального союза производителей молока Янис Шолкс. Однако он подчеркнул, что это шаг в правильном направлении и может помочь увеличить долю местной продукции на полках магазинов.
Снижение на 12% налога на добавленную стоимость (НДС) на молоко на ситуацию в отрасли и на цену молока существенно не повлияет, сказал агентству LETA председатель правления Латвийского центрального союза производителей молока (ЛЦСПМ) Янис Шолкс, комментируя предложение о снижении с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года до 12% НДС на молоко, куриное мясо, яйца и хлеб.
В то же время Шолкс подчеркнул, что это шаг в правильном направлении, и выразил надежду, что в будущем в Латвии продолжится снижение НДС на эти продукты, поскольку во всех странах Евросоюза, кроме стран Балтии и Дании, уже применяется сниженный НДС, а в некоторых европейских странах эти продукты НДС не облагаются вообще.
По словам Шолкса, в Латвии в среднем за день реализуется 200 тонн пастеризованного молока, из которых местные производители производят примерно 100 тонн, а остальное поставляют иностранные, в том числе литовские и эстонские производители, что снижает конкурентоспособность латвийских производителей.
Применение пониженной ставки НДС, по мнению председателя ЛЦСПМ, может увеличить долю молока местных производителей в магазинах.
Как сообщалось, правительство одобрило предложение о снижении НДС на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы в период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года. Эти продукты будут облагаться пониженной ставкой НДС в размере 12%. Стандартная ставка НДС составляет 21%. Изменения в налогообложении сократят поступления в государственный бюджет на 15 млн евро в следующем году и на 16,4 млн евро в 2027 году, говорится в информационном отчете Минфина.
Ожидается, что пакет законопроектов по бюджету на 2026 год будет подан в Сейм 15 октября.