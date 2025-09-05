Почему в Латвии так мало своих продуктов на полках? Соседние страны нас снова обогнали
Сейчас местным производителям приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией со стороны поставщиков из других стран, у которых объемы продукции больше, а значит, и цена ниже. Однако Федерация продовольственных предприятий Латвии указывает также на различные наценки и сложности, связанные с тем, чтобы продукция вообще попала в торговые сети. В то же время торговцы призывают создавать больше недостающих нишевых продуктов, чтобы стимулировать попадание местных товаров в корзины жителей.
По оценке руководителя Ассоциации латвийских продовольственных торговцев Нориса Крузитиса, сейчас в крупных торговых сетях примерно 60% предложения составляет именно местная продукция. Однако, как признают члены ассоциации, покупатели часто руководствуются низкой ценой и поэтому нередко выбирают продукты, произведенные не в Латвии. По мнению Крузитиса, увеличить долю местной продукции в потребительской корзине можно, создавая новые нишевые продукты, пишет LSM.lv.
«Покупатель все же определяет, какие товары попадают на полку, какие наиболее востребованы. Торговец ежедневно реагирует на спрос, и в этом заключается конкуренция. В Латвии есть много продуктов, которые популярны и одновременно являются нишевыми. Поэтому у нас есть возможность подумать, какие продукты, учитывая переменчивые погодные условия, нужно перерабатывать, выращивать и продавать», — говорит Крузитис.
Директор по категориям Rimi Baltic Милан Блум в ходе дискуссии о доле местных продуктов в магазинах отметил, что, например, латвийский хлеб и яйца в их сети составляют почти 100% ассортимента. В то же время, по его словам, не хватает латвийского фарша, угля для гриля, а также крольчатины и баранины.
Председатель совета Федерации продовольственных предприятий Инара Шуре считает, что малым и средним производителям очень сложно и долго договариваться о попадании своей продукции на полки магазинов. Кроме того, по ее словам, доля молочной продукции латвийского производства в магазинах страны недостаточна по сравнению с соседями. Производители также ждут оценки Совета по конкуренции о соотношении местных и импортных продуктов и торговых наценках. «Например, в молочной категории у нас лишь чуть больше 50% продукции местных производителей, в Литве — 88%, в Эстонии — 90%. Возникает вопрос — почему в латвийских магазинах так мало местных товаров? Мы очень ждем результатов в конце года. Если цели меморандума о большем присутствии местных продуктов на полках не будут выполнены, мы, производители, оставляем за собой право выйти из этого меморандума. Но надеемся, что торговцы проявят понимание», — подчеркнула Шуре.
Своим опытом поделился и руководитель продаж SIA Skrīveru saldumi и SIA Dimdiņi Янис Илзиньш, который признал, что, производя продукцию только для латвийского рынка, предприятие было бы неконкурентоспособным. «Да, в категории овощей проще, но в сладостях в страну поступает много более дешевых импортных продуктов, которые по качеству не всегда соответствуют. Это выбор потребителя. Наша задача — объяснить, почему наш продукт дороже. И, конечно, чтобы цена была как можно ниже, производство должно работать постоянно. Латвийский рынок маленький, поэтому экспорт добавляет общий объем, чтобы предприятие могло работать и цена была ниже», — отметил Илзиньш.
И торговцы, и производители сходятся во мнении, что большое значение имеют официальные данные о потребительских изменениях. Сейчас Центральное статистическое управление в основном получает информацию о поведении покупателей через опросы населения, однако уже начался сбор и обработка данных от торговых сетей. В ближайшие годы это позволит получить более точные выводы о привычках покупателей, которые смогут использовать и производители.