Почему в Латвии так мало своих продуктов на полках? Соседние страны нас снова обогнали

Председатель совета Федерации продовольственных предприятий Инара Шуре считает, что малым и средним производителям очень сложно и долго договариваться о попадании своей продукции на полки магазинов. Кроме того, по ее словам, доля молочной продукции латвийского производства в магазинах страны недостаточна по сравнению с соседями. Производители также ждут оценки Совета по конкуренции о соотношении местных и импортных продуктов и торговых наценках. «Например, в молочной категории у нас лишь чуть больше 50% продукции местных производителей, в Литве — 88%, в Эстонии — 90%. Возникает вопрос — почему в латвийских магазинах так мало местных товаров? Мы очень ждем результатов в конце года. Если цели меморандума о большем присутствии местных продуктов на полках не будут выполнены, мы, производители, оставляем за собой право выйти из этого меморандума. Но надеемся, что торговцы проявят понимание», — подчеркнула Шуре.