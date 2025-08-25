Когда свекла стоила 12 сантимов за кг: вспоминаем цены на продукты в 2013 году
Помните, какими были цены на продукты в 2013 году? Один из пользователей TikTok показал старый каталог товаров супермаркета Rimi.
Пользователь TikTok под ником holo_dilnik позволил виртуально полистать свой старый февральский каталог Rimi за 2013 год. Напомним, что к единой валюте ЕС — евро — Латвия присоединилась 1 января 2014 года. Поэтому цены в буклете указаны ещё в латах и сантимаx.
Уже на первой странице видно: свекла стоила 12 сантимов за килограмм (0,17 евро). Апельсины — 59 сантимов за килограмм (0,84 евро), брокколи — 1 лат 39 сантимов за килограмм (1,98 евро). Сметана 25% — 69 сантимов за 360 г (0,98 евро).
Чипсы Ādažu «Draugu paka» — 85 сантимов (1,21 евро). Сок Cido (1 литр) — 69 сантимов (0,98 евро). Батон Zeltene — 41 сантим (0,58 евро). Ржаной хлеб Lāči — 79 сантимов (1,12 евро).
Бекон — 3 лата 49 сантимов за килограмм (4,97 евро). Маринованная копчёная свиная рулька — 3 лата 99 сантимов за килограмм (5,68 евро).
В комментариях пользователи пишут: «раньше всё было гораздо дешевле», «какие красивые были времена», а также напоминают, что на самом деле цены тогда были во многом похожи на нынешние, только зарплаты были значительно меньше.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что старых буклетах еще можно увидеть цены, которых в Латвии больше не будет.