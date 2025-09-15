Снижение НДС на продукты и финансирование сельских школ: СЗК ставит ультиматум для принятия бюджета-2026
Союз зеленых и крестьян блокирует обсуждение бюджета-2026 из-за отсутствия договоренностей по снижению НДС на продукты питания и сохранению малых сельских школ, заявил министр Валайнис.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) в настоящее время не видит возможности продвижения проекта бюджета на следующий год, поскольку коалиция не достигла удовлетворительных решений по вопросу снижения налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые продукты питания и содержания небольших сельских школ, заявил сегодня утром в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).
По его словам, сейчас СЗК не видит возможности обсуждать бюджет следующего года в правительстве, так как в коалиции не достигнуты "очень важные договоренности". По словам Валайниса, первое соглашение, которое еще не достигнуто, - это пониженная ставка НДС на продукты питания и то, к каким категориям товаров она будет применяться.
Вторым вопросом, который еще предстоит обсудить, он назвал сельские школы. Введение новой модели финансирования школ "Программа в школе" будет означать значительное сокращение числа сельских школ, что для СЗК неприемлемо. Партия считает, что небольшие школы в отдаленных сельских районах должны продолжать свою работу при поддержке самоуправлений и государства. "Пока эти вопросы не будут обсуждены, мы не видим возможности продвигаться к принятию бюджета", - сказал Валайнис.