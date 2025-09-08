Цены на продукты питания выросли на 7,5% за год, лидеры - кофе и мясо птицы

В августе этого года по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии снизились на 0,2%, а годовая инфляция выросла до 4,1%, тогда как месяцем ранее составляла 3,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 3,2%.