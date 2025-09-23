Экс-сотрудник разведки США: Путин держит палец на ядерной кнопке; немыслимое становится более реальным, чем многие готовы признать

На прошлой неделе Россия провела масштабные учения "Запад-2025", кульминацией которых стало моделирование тактического ядерного удара под личным наблюдением Путина. По словам Коффлер, "риск ядерной войны сегодня — на самом высоком уровне". Она отмечает: "Немыслимое становится более реальным, чем многие готовы признать". Россия отрабатывает сценарии ограниченного применения ядерного оружия, а Путин и Генштаб рассматривают его не только как средство сдерживания, но и как реальный боевой инструмент.