Экс-сотрудник разведки США: Путин держит палец на ядерной кнопке; немыслимое становится более реальным, чем многие готовы признать
Президент РФ Владимир Путин усиливает ядерные угрозы, проводя провокационные действия и масштабные учения, что значительно повышает риск случайного конфликта с НАТО и эскалации ядерной войны. Эксперты предупреждают, что нынешняя ситуация напоминает опасный кризис времен холодной войны и требует особого внимания.
Владимир Путин "держит палец на ядерной кнопке", и вероятность случайного конфликта с каждым днем увеличивается. Об этом пишет стратегический аналитик военной разведки, бывший сотрудник Разведывательного управления Минобороны США Ребекка Коффлер в статье для The Telegraph.
В пятницу три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, страны-члена НАТО, что стало очередной провокацией Кремля после недавних инцидентов с беспилотниками над Польшей и Румынией.
Коффлер предупреждает, что подобные действия — часть рискованной игры Путина, направленной на проверку реакции НАТО и снижение чувствительности Европы к нарушениям ее суверенитета. Однако угроза гораздо глубже.
На прошлой неделе Россия провела масштабные учения "Запад-2025", кульминацией которых стало моделирование тактического ядерного удара под личным наблюдением Путина. По словам Коффлер, "риск ядерной войны сегодня — на самом высоком уровне". Она отмечает: "Немыслимое становится более реальным, чем многие готовы признать". Россия отрабатывает сценарии ограниченного применения ядерного оружия, а Путин и Генштаб рассматривают его не только как средство сдерживания, но и как реальный боевой инструмент.
Кроме того, отсутствие доверия между Москвой и Западом, регулярные провокации и параллельные учения НАТО и РФ создают опасные условия для случайной эскалации.
Ситуация напоминает кризис 1983 года во время учений Able Archer, когда мир оказался на грани ядерной войны из-за советских подозрений.
Сегодня, на фоне войны в Украине, отсутствия прямых каналов связи между Россией и НАТО и взаимных обвинений в подготовке нападения, "туман войны" может обернуться катастрофой, предупреждает Коффлер. "Вероятность просчета с трагическими последствиями вполне реальна", — заключает аналитик.