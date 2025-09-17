Шпионы среди нас: латвиец передавал России секреты о военных объектах и войсках НАТО
Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о военных объектах Латвии и передаче этой информации российской разведке.
В ходе расследования СГБ получила информацию, что гражданин Латвии передавал российской разведке данные о расположении, планировке и системе охраны ряда военных объектов страны. Также задержанный предоставлял российской разведке сведения о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии солдат других стран НАТО на конкретных военных объектах Латвии. По имеющейся в распоряжении СГБ информации, мужчина передавал и другие данные, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтии.
В четырех объектах, связанных с этим лицом, в Риге и окрестностях проведены процессуальные действия. В настоящее время служба тщательно изучает содержимое изъятых носителей данных и документов.
В качестве меры пресечения подозреваемому избран арест.
Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от одного до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а также с надзором пробации сроком до трех лет.
В конце августа СГБ сообщила агентству LETA, что в производстве службы находятся три уголовных процесса о шпионаже в интересах России, тогда как один процесс в этом году был прекращен за отсутствием состава преступления.
Самый громкий случай шпионажа последних лет связан с бывшим депутатом Сейма Янисом Адамсонсом. Суд первой инстанции приговорил бывшего парламентария к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Дело сейчас находится в апелляционной инстанции.