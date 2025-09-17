Шпионы среди нас: латвиец передавал России секреты о военных объектах и войсках НАТО

В ходе расследования СГБ получила информацию, что гражданин Латвии передавал российской разведке данные о расположении, планировке и системе охраны ряда военных объектов страны. Также задержанный предоставлял российской разведке сведения о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии солдат других стран НАТО на конкретных военных объектах Латвии. По имеющейся в распоряжении СГБ информации, мужчина передавал и другие данные, которые могут быть использованы против интересов безопасности Латвии и других стран Балтии.