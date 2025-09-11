РФ не рухнет быстро: латвийский военный эксперт оценивает шансы на внутренний крах "империи" Путина

Однако майор Национальных вооруженных сил Латвии и штабной офицер Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что реализация такого сценария в ближайшее время крайне маловероятно. «Это было бы наилучшее развитие событий, если бы они действительно рухнули, но что значит слово “рухнут”? Если речь о распаде Российской Федерации, то пока таких признаков нет. Путин прекрасно понимает угрозы, которые могут исходить изнутри страны, и сделает все, чтобы этого не произошло. Для этого, безусловно, нужно время», — пояснил он.