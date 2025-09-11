РФ не рухнет быстро: латвийский военный эксперт оценивает шансы на внутренний крах "империи" Путина
Несмотря на ожидания части общества, что Россия может "свалиться сама до конца года", военный эксперт Янис Слайдиньш считает такой сценарий маловероятным - путинский режим укрепил внутренние структуры и активно подавляет угрозы.
В передаче TV24 «Aktuālais par karadarbību Ukrainā» один из зрителей заявил: «Зачем тратить полгода на какие-то переговоры? Никаких переговоров быть не должно. Россияне сами до конца года рухнут».
Однако майор Национальных вооруженных сил Латвии и штабной офицер Земессардзе Янис Слайдиньш отметил, что реализация такого сценария в ближайшее время крайне маловероятно. «Это было бы наилучшее развитие событий, если бы они действительно рухнули, но что значит слово “рухнут”? Если речь о распаде Российской Федерации, то пока таких признаков нет. Путин прекрасно понимает угрозы, которые могут исходить изнутри страны, и сделает все, чтобы этого не произошло. Для этого, безусловно, нужно время», — пояснил он.
Слайдиньш напомнил, что даже во времена распада СССР западные страны старались стабилизировать ситуацию:
«Союз рушился, а Запад все равно спасал союз, спасал новообразованную Россию — подвозили продукты. Привозили куриные окорочка, лишь бы там не начались процессы, которые уже невозможно контролировать».
По его словам, сегодня российский государственный аппарат особенно усилен, чтобы не допустить дестабилизации. Внутренние силовые структуры уже давно мобилизованы для предотвращения массовых протестов или бунтов. «Росгвардия создана очень мощной — у них достаточно высокие зарплаты. Ясно, что это голос власти. Как у царя были верные казаки, так у Путина есть Росгвардия», — подчеркнул Слайдиньш.