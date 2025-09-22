Путин снова угрожает: Запад разрушил основы диалога, Россия готова "ответить военной силой"
В понедельник состоялось совещание Владимира Путина с членами Совета безопасности, где президент РФ в очередной раз обвинил Запад в дестабилизации международной обстановки.
По словам Путина, «разрушительные шаги Запада» окончательно подорвали основы диалога между странами, обладающими ядерным оружием. Россия, как подчеркнул он, «готова ответить на любые угрозы военной силой».
Ситуация в сфере стратегической стабильности, по словам президента РФ, продолжает ухудшаться. При этом он заметил, что Россия неоднократно предлагала Западу инициативы, но те остались без внятного ответа. «Мы предупреждали, но нас не услышали» — привычный рефрен из кремлёвского арсенала.
Обсуждался и мораторий на ракеты средней и меньшей дальности. Владимир Путин заявил, что отказ от него — вынужденная мера, хотя снаружи это больше похоже на заранее ожидаемый шаг.
Путин уверил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, поскольку её силы сдерживания и так надёжны. В то же время он подчеркнул, что полный отказ от договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был бы ошибкой.
Путин пообещал, что Москва готова после 5 февраля 2026 года ещё год придерживаться ограничений ДСНВ, но только если аналогичные действия предпримут США. Впрочем, оговорка «если» в таких заявлениях уже стала классикой жанра.
Отдельно глава государства предупредил: если Вашингтон решит разместить оружие в космосе, это «подорвёт усилия по сохранению стратегической стабильности». Также он добавил, что полный отказ от ДСНВ негативно скажется и на договоре о нераспространении ядерного оружия.