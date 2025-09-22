Путин снова угрожает: Запад разрушил основы диалога, Россия готова "ответить военной силой"

Путин уверил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, поскольку её силы сдерживания и так надёжны. В то же время он подчеркнул, что полный отказ от договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был бы ошибкой.