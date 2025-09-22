Церемония передачи новой Лиепайской тюрьмы (22.09.25)
В понедельник, 22 сентября) в Лиепае состоялась торжественная церемония передачи строителями нового Лиепайского тюремного комплекса заказчику — Министерству юстиции.
ФОТО: на постройке сэкономили 5,3 млн евро, но вышло неплохо - как выглядит новая Лиепайская тюрьма
В понедельник в Лиепае состоялась церемония передачи заказчику — Министерству юстиции — строительного объекта нового Лиепайского тюремного комплекса.
Ранее сообщалось, что после открытия и начала работы новой Лиепайской тюрьмы могут быть закрыты три тюрьмы — не только нынешняя Лиепайская тюрьма, но и Елгавская тюрьма, а также Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы, заявил журналистам государственный секретарь Министерства юстиции (МЮ) Михаил Папсуевич. Он отметил, что первые заключенные в новой тюрьме могут быть приняты в марте следующего года, но до этого персоналу тюрьмы предстоит освоить практические навыки работы в новом учреждении.
Первой будет закрыта нынешняя Лиепайская тюрьма, добавил Папсуевич, пояснив, что сначала МЮ оценит, стоит ли сохранить тюремный комплекс для других нужд министерства. Позднее тюрьму могут предложить принять на баланс самоуправлению, а если это не удастся, то старую Лиепайскую тюрьму могут выставить на аукцион.
В середине следующего года планируется закрыть и Елгавскую тюрьму, а немного позже — филиал Даугавгривской тюрьмы.
Госсекретарь отметил, что новая Лиепайская тюрьма построена только для мужчин, поэтому сейчас рассматривается вопрос о возможном переносе женской тюрьмы в Ильгюциемсе в другое место. Однако необходимо дождаться выделения финансирования, чтобы это можно было осуществить, признал он.
Папсуевич подчеркнул, что в настоящее время не планируется строить другие новые тюремные комплексы, однако в уже существующих тюрьмах могут быть возведены новые корпуса, чтобы они соответствовали всем стандартам в области прав человека.
Как уже сообщалось, новая тюрьма была построена досрочно и сдана в эксплуатацию, при этом удалось сэкономить 5,3 млн евро. В эксплуатацию тюрьма была сдана 28 августа. Правительство 18 октября 2022 года разрешило МЮ взять на себя государственные долгосрочные бюджетные обязательства для строительства новой тюрьмы, установив общий объем финансирования на эти цели в течение четырех лет в размере не более 175,6 млн евро. Строительные работы выполняла компания Citrus Solutions. Договор был заключен на сумму 125 874 569 евро без учета налога на добавленную стоимость.
В новой Лиепайской тюрьме предусмотрены места для 1200 заключенных. Весь комплекс будет состоять из шести различных зданий. Общая площадь территории составляет 305 116 квадратных метров, а планируемая общая площадь помещений — около 37 400 квадратных метров. Также сообщалось, что МЮ ищет возможности создать соответствующую инфраструктуру для реализации новых программ ресоциализации заключенных женщин, так как новая Лиепайская тюрьма будет предназначена только для мужчин.
Начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин сообщил, что рассматривается возможность строительства нового корпуса в Цесисе для нужд женской тюрьмы. Как стало известно агентству LETA, самоуправление не возражает против этого плана.