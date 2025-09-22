ФОТО: на постройке сэкономили 5,3 млн евро, но вышло неплохо - как выглядит новая Лиепайская тюрьма

Ранее сообщалось, что после открытия и начала работы новой Лиепайской тюрьмы могут быть закрыты три тюрьмы — не только нынешняя Лиепайская тюрьма, но и Елгавская тюрьма, а также Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы, заявил журналистам государственный секретарь Министерства юстиции (МЮ) Михаил Папсуевич. Он отметил, что первые заключенные в новой тюрьме могут быть приняты в марте следующего года, но до этого персоналу тюрьмы предстоит освоить практические навыки работы в новом учреждении.