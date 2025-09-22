Назван город Латвии, где могут построить новый корпус женской тюрьмы
В Цесисе может появиться новый корпус женской тюрьмы, сообщил начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин в эфире передачи «900 секунд» на TV3. Проект планируется реализовать с поддержкой Норвежской грантовой программы, окончательное решение о месте пока не принято.
Цесис, где сейчас находится воспитательное учреждение для несовершеннолетних, рассматривается как один из вариантов для строительства новой женской тюрьмы, но обсуждение продолжается и окончательное решение пока не принято.
Калин отметил, что создание новой женской тюрьмы является одной из главных задач УМЗ на ближайший период. В октябре по проекту планируется подписать меморандум с представителями программы грантов Норвегии.
Как сообщалось, Министерство юстиции рассматривает возможности создания новой тюремной инфраструктуры с мерами ресоциализации для заключенных женщин, поскольку новая тюрьма в Лиепае будет предназначена только для мужчин. Для этих целей планируется строить новое здание, и в настоящее время не рассматривается возможность приспособления уже имеющихся объектов.
В Латвии существует только одна женская тюрьма в Ильгюциемсе. Это закрытое учреждение с воспитательным отделением для несовершеннолетних и следственным изолятором. В Ильгюциемской тюрьме в настоящее время содержатся около 190 заключенных, в том числе в отделении "Мать и ребенок" - заключенные женщины с детьми в возрасте до четырех лет.
Женщины составляют 5-10% общего числа заключенных в Латвии.