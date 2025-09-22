Назван город Латвии, где могут построить новый корпус женской тюрьмы

В Латвии существует только одна женская тюрьма в Ильгюциемсе. Это закрытое учреждение с воспитательным отделением для несовершеннолетних и следственным изолятором. В Ильгюциемской тюрьме в настоящее время содержатся около 190 заключенных, в том числе в отделении "Мать и ребенок" - заключенные женщины с детьми в возрасте до четырех лет.