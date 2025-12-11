Государство поддержит развитие инфраструктуры мобильности в Резекне

Поддержанный проект включает две: проектирование реконструкции виадука на Аллее Атбривошанас и строительство пешеходного перехода через железную дорогу под виадуком. Проектные работы создадут основу для реконструкции виадука, который является важным элементом в улучшении транспортных потоков и безопасности в городе, а новый пешеходный переход будет способствовать удобному и безопасному передвижению, соединяя тротуары в районе улиц Дзелзцельниеку, Стацияс и Комуналас. Это решение существенно улучшит доступ к производственной зоне и интегрирует её в единую городскую сеть мобильности.