Государство поддержит развитие инфраструктуры мобильности в Резекне
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) утвердило проект, поданный самоуправлением города Резекне.
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) утвердило поданный самоуправлением городска Резекне проект «Мероприятия по улучшению пунктов мобильности для укрепления местной экономики в городе Резекне», который предусматривает значительные инвестиции в развитие предпринимательской среды и инфраструктуры мобильности города. В рамках проекта будут модернизированы пункты мобильности в одном из ключевых транспортно‑пешеходных узлов Резекне — в производственной зоне города, что обеспечит более безопасное, удобное и современное передвижение для жителей и сотрудников предприятий.
Поддержанный проект включает две: проектирование реконструкции виадука на Аллее Атбривошанас и строительство пешеходного перехода через железную дорогу под виадуком. Проектные работы создадут основу для реконструкции виадука, который является важным элементом в улучшении транспортных потоков и безопасности в городе, а новый пешеходный переход будет способствовать удобному и безопасному передвижению, соединяя тротуары в районе улиц Дзелзцельниеку, Стацияс и Комуналас. Это решение существенно улучшит доступ к производственной зоне и интегрирует её в единую городскую сеть мобильности.
Начало работ планируется на конец 2025 года, завершение — к ноябрю 2026 года. На реализацию проекта выделено 121 007,96 евро.
Самоуправление Резекне подчёркивает, что этот проект является важным шагом в развитии индустриальной зоны города, способствуя упорядочению предпринимательской среды и повышению качества мобильности для жителей.