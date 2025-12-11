Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 11 декабря
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не дайте себе впасть в лихорадочную спешку, пытаясь успеть переделать все, намеченное на сегодняшний день. Вы лишь усугубите ситуацию. Успокойтесь, и все начнет получаться само.
Телец
Будьте готовы провести этот день в нескончаемых разговорах. Некоторые будут бессмысленны, некоторые - важны, но все без исключения потребуют от вас выражения заинтересованности на лице.
Близнецы
Сегодня у вас появится реальный шанс изменить все к лучшему. В ваших интересах поспешить, пока этого не сделал кто-нибудь другой. Вдруг его понимание лучшего вам не понравится?
Рак
Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем вы являетесь. Отполируйте свои достоинства, и это непременно произойдет.
Лев
Сегодня вы сможете оказать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. При известной сообразительности, вы сможете с успехом этим воспользоваться.
Дева
Если те, кто вас окружает, забыли правила честной игры, лучшее, что вы можете сделать - это умыть руки. Удалитесь на время, пребывая в надежде на то, что они одумаются.
Весы
Сегодня вам может оказаться непросто справиться с собственным воображением. Когда оно разыграется особенно сильно, вы можете выкинуть весьма неожиданный фортель, так что будьте по возможности сдержанны.
Скорпион
Холодная голова и чистые руки - замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать необязательно, немного эмоций вам не повредит.
Стрелец
Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом.
Козерог
Можете рассчитывать на помощь, тем более что сегодня она вам наверняка понадобится. Правда, придет она не сразу, а лишь тогда, когда вам надоест ее ждать.
Водолей
Не отмахивайтесь от комплиментов. Вы их заслужили. Если будете продолжать в том же духе заслужите и больших, правда рискуете утомиться.
Рыбы
Сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам.